Az LMP jelentősen emelné az önkormányzati köztisztviselők alapfizetését

Az LMP a jövő évi költségvetési javaslat módosításával jelentősen emelné az önkormányzati köztisztviselők alapfizetését: a Fidesz „cinikusan beleröhög a közalkalmazottak képébe” azzal, hogy jövőre sem tervezi növelni az önkormányzati dolgozók 2006 óta változatlan alapilletményét – fogalmazott sajtótájékoztatóján Csárdi Antal, országgyűlési képviselő csütörtökön Budapesten.

Kiemelte, az önkormányzatok alulfinanszírozottsága működési zavarokhoz vezet, aminek eredményeként a településeknek nem marad forrása a saját fejlesztésekre, így a nagy beruházásokat csak a kabinet segítségével hajthatják végre. A kabinet pedig csak azokat az önkormányzatokat támogatja, amelyek jóban vannak vele, míg mások nem kapnak segítséget – tette hozzá. Az LMP politikusa példaként említette erre a 3-as metró felújítását, amelynél szerinte a kabinet “kézi vezérléssel” irányítja a fővárosi önkormányzatot.

Csárdi Antal, az LMP képviselője (MTI Fotó: Kovács Attila)

Csárdi Antal szólt továbbá arról is, hogy pártja eltörölné a tehetősebb önkormányzatokra kivetett szolidaritási adót, továbbá átengedné a településeknek a helyben fizetett gépjárműadó-bevételeket. Hohn Krisztina LMP-s parlamenti képviselő arról beszélt, hogy a 2019-es büdzsében nem találják a korábban beígért Modern falvak program megvalósítására elkülönített forrásokat, amelyre a kistelepülések utolsó reményükként tekintettek. Az ellenzéki politikus szerint a jelenlegi helyzetben nem látják biztosítottnak, hogy az önkormányzatiság nem szűnik meg a kistelepüléseken.

Fidesz: A jövő évi költségvetés a településeknek is biztonságos növekedést garantál

A Fidesz-frakció szerint az LMP „vagy hazudik, vagy el se olvasta” a költségvetést. A nagyobbik kormánypárt parlamenti frakciója arra reagált csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleményében, hogy Csárdi Antal LMP-s országgyűlési képviselő a nap folyamán sajtótájékoztatón azt mondta, az önkormányzatok alulfinanszírozottsága működési zavarokhoz vezet, aminek eredményeként a településeknek nem marad forrása a saját fejlesztésekre. Hohn Krisztina (szintén LMP) az eseményen arról beszélt, hogy a 2019-es büdzsében nem találják a korábban beígért Modern falvak program megvalósítására elkülönített forrásokat.

A Fidesz-frakció közleményében az áll: szemben a balliberálisok kormányzásával, amikor a települési önkormányzatokat “kivéreztették és 1300 milliárd forintos adósságba taszították”, a Fidesz-KDNP kormányzása óta átvállalta adósságukat és segíti őket a fejlesztésben. Közölték: a 2019-es költségvetésben a Belügyminisztérium az önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokra, fejlesztésekre az ideinél is többet, 737 milliárd forintot tervez. Jelezték: folytatódik a Modern városok program, a megyei jogú városokban már 3500 milliárd forintnyi fejlesztést indított el a kormány, ebből jövőre 135 milliárd forintnyi fejlesztés valósul meg. Idén elkészül a Modern falvak program a koncepciója is, jövőre pedig elkezdődhet a végrehajtása. Elkészül továbbá Budapest és az agglomeráció tízéves fejlesztési terve is.