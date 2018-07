Igaz barátságot kötöttek Magyarország legszebb lányai

Egy budapesti kávézóban ünnepeltek a vasárnapi Magyarország Szépe verseny dobogósai: Szarvas Andrea, a királynő és a két udvarhölgy. Azt mondták, egypercnyi szabad idejük sincs a verseny óta, de ezt nem bánják – közölte az M1 Híradója.

Vasárnap este Szarvas Andreát, a 20 éves Békés megyei lányt választották a legszebbnek, ő viselheti egy évig a Miss World Hungary címet. Emellett övé lett a legszebb mosoly díja és a közönség is őt ítélte meg a legszebb lánynak. Az első udvarhölgy Galambos Patrícia, a második udvarhölgy pedig Józsa Eszter lett.



Magyarország legszebb hölgyei igazi barátságot kötöttek az elmúlt hetek alatt. A győzelmet is együtt ünnepelték egy budapesti kávézóban. A lányok azt mondták, a következő napokban az interjúk mellett a kikapcsolódásra és a pihenésre is fordítanak időt, a karriert illetően pedig már mindenkinek kész terve van.

Józsa Eszter például dietetikusnak szeretne tanulni. Galambos Patrícia pedig a verseny után is tovább szeretne jótékonykodni. A lányok megmutatták a koronájukat is. Szarvas Andrea már a decemberi világversenyre készül. Azt mondta, mindent megtesz majd, hogy Kínában a legjobbat hozza ki magából. A Miss World a világ legrangosabb szépségversenye, aki itt elindulhat, világhírnévre is szert tehet, ugyanis csaknem 200 országban élőben közvetítik a versenyt, amely több mint egymilliárd nézőt ültet a képernyők elé minden évben.