Nem tudni, mennyi fagyasztott zöldséget hívtak vissza

Öt ország, egy évek óta tartó járvány, negyvenhét megbetegedés, „viszonylag nagyszámú haláleset” – mondta az M1 Ma reggel című műsorában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársa. A hivatal négy napja tiltotta meg a lisztériával szennyezett gyorsfagyasztott termékek forgalomba hozatalát, és elrendelte a termékek visszahívását. A gyártó nem hibázott.

A hazai áruházláncok szinte mindegyike levette a polcairól a lisztériával szennyezett termékeket, és értesítette a fogyasztóit arról, hogy azokat visszavásárolja – mondta az M1 Ma reggel című műsorában a Nébih élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatóságának igazgatóhelyettese. Nagy Attila hozzátette, teljes körű visszahívás történik Európa-szerte, és a helyzet jelenlegi állása szerint egyelőre megsaccolni sem lehet, hogy Magyarországon mennyi termék visszahívásáról döntöttek, csak a raktáron lévő készlet több ezer tonna volt a gyorsfagyasztott zöldségekből.

„Azt tudjuk, hogy nagyon sokféle terméket hívnak vissza az áruházláncok, és ezeknek a raktárkészlete, illetve majd a későbbi sorsa a közeljövőben dől el” – közölte.

Magyarországon egyelőre még nem jelentettek sem a zöldség fogyasztására visszavezethető megbetegedést, sem halálesetet, azonban az unió öt országában már regisztráltak megbetegedést: Ausztriában, Dániában, Svédországban, Finnországban és az Egyesült Királyságban is. Még nem derült ki, mi az oka a szennyeződésnek. Nagy Attila azt mondta: a járvány szerencsés sajátossága, hogy viszonylag kevés megbetegedés történt: összesen 47-en betegedtek meg, és „viszonylag nagyszámú haláleset történt”.



Negyvenhét megbetegedés történt öt országban, és az ő kikérdezésük alapján az európai uniós hatóságok derítették ki, hogy a közös pont az általuk fogyasztott élelmiszerekben a fagyasztott zöldség. Ezeknek az információknak összerakásával jutottak el a magyarországi üzemhez – magyarázta.

Nem a gyártó hibázott – Változik a szabályozás

Arra a kérdésre, hogyha nem hibázott a bajai cég, mégis hogyan történhetett meg a szennyeződés, úgy válaszolt: „a Listeria monocytogenes széles körben elterjedt kórokozó, és azokban az élelmiszerekben, amelyek hőkezelést igényelnek, a jogszabály egy 100 darab/grammos értéket határozott meg. Hozzátette, jelen esetben az okozta a problémát, hogy ez a lisztéria törzs különösen patogén, nagy kórokozó képességgel rendelkező törzs, így az uniós jogszabály, amely ezt szabályozza, nem volt elegendő a megbetegedések kivédéséhez”.

Hogy a cég miért nem hibáztatható, úgy reagált: ez egy kiemelt törzs, ezt sem a hatóságok, sem a cég nem tudta, amíg a kivizsgálás le nem zárult. „A cég teljesen legális terméket állított elő egészen addig, amíg ki nem derült, hogy jelen van ez a patogén törzs, és ennek megfelelően a nyomozás vége óta nem a százas határértéket tartják be, hanem kórokozóként kezeljük, tehát nem lehet a termékben” – jelentette ki az igazgatóhelyettes.

Vigye vissza, dobja ki, vagy főzze meg nagyon!

A lisztériával szennyezett termékek okozta veszélyről Nagy Attila azt mondta: nagyon fontos, hogy a hőkezelési utasításokat mindenki tartsa be. „Ha ez megtörtént, akkor aggodalomra nincs ok” – tette hozzá.

A lisztéria hasmenéssel, lázzal járó influenzaszerű tüneteket okoz általában a fertőzött termék elfogyasztása után egy vagy maximum tíz nappal. Ugyanakkor hosszabb lappangási idő is elfordul, ilyenkor 70-80 napig nem okoz tüneteket – magyarázta. Az igazgatóhelyettes azt tanácsolta: ha valaki ezeket a tüneteket észleli magán és fogyasztott is a szennyezett termékekből, mindenképpen forduljon háziorvoshoz.

Korábban a hirado.hu is beszámolt arról, hogy több áruházlánc is leveszi polcairól az érintett termékeket. Az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal azonnali hatállyal megtiltotta az érintett üzemben a 2016 augusztusa és 2018 júniusa között legyártott valamennyi fagyasztott zöldség és zöldségkeverék forgalomba hozatalát, valamint elrendelte ezek kivonását és a fogyasztókhoz eljutott termékek visszahívását. A Nébih a termékvisszahívást, partnerei értesítését haladéktalanul megkezdte, a több különböző márkát is érintő kivonást Európa-szerte elindították. A Penny Market csütörtökön, az Aldi és a Tesco pénteken értesítette vevőit, hogy több érintett terméket is levesz a polcairól.