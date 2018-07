Hódít a közösségi munkavégzés

Fiatal vállalkozók, startupok körében egyre népszerűbbek az úgynevezett coworking, azaz a közösségi irodák. Itt egymás mellett, egymástól függetlenül, mégis valódi közösségben ki-ki dolgozik a saját projektjén.

Az elmúlt években a legtöbb iroda Budapesten jött létre, később a nagyobb egyetemi városok is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Technológiaváltás történt az elmúlt években, az ember irodája felköltözött a „felhőbe”, a számítógépére és a laptopjára, amit a táskájában visz magával, és bárhol kinyithatja. Szabadon megválaszthatja, hogy mikor és honnan szeretne dolgozni – mondta Levendel Áron, a Kaptár közösségi iroda alapítója az M1 Forint, fillér című magazinműsorában.



A közösségi irodák azoknak is megoldást jelenthetnek, akik munkájuk során sokat utaznak, vagy nincs elegendő jövedelmük saját iroda bérlésére. Az Y generáció megjelenése a munkaerőpiacon változást indított el – mondta a Kaptár társalapítója.

A bérlők szerint számos előnye van a közösségi térnek. Sándor Máté pénzügyi adatok elemzésével foglalkozik. A szoros határidők miatt előfordul, hogy a szokásos munkarendtől eltérő időben is dolgoznia kell. „Nagyon tetszik a szabadság, az hogy bármikor be tudok jönni, ha úgy alakul, hogy szűkös egy projekt, akkor akár az éjszakába nyúlóan dolgozhatok itt – mondta Sándor Máté, az Alphacruncher adatkutatója.

Személyre szabott szolgáltatások

A coworking irodákban íróasztalt, de akár saját, különálló irodát is bérelhetnek a cégek. A díjak személyre szabhatók, egyedi igényekhez, illetve a szolgáltatásokhoz igazodnak.

„Vannak olyan havi 4-8 és 13 napos, 4K, 8K, 13K csomagjain, amelyek arra van kitalálva, hogy ha valakinek csak hetente néhány napra van csak szüksége a munkavégzésre, ő is megtalálja a számítását” – mondta Levendel Áron.

Mórocz Bálint a Kaptár legnagyobb előnyét az üzleti kapcsolatok kiépítésében látja. „Különleges kapcsolati hálót lehet itt kiépíteni, alapvetően a legnagyobb előnyét abban látom, hogy a vállalkozók szemszögéből közösségi, akár irodai jelleget is képes adni. Az is fontos, hogy itt nemcsak magyarok dolgoznak, de akár külföldiek is bérelnek helyet – értékelte a szolgáltatás előnyeit Mórocz Bálint szoftverfejlesztő.

Inspriáló környezet

Az Asympto Networks nemzetközi telekommunikációs cég az inspiráló környezet miatt választotta ezt a helyszínt.

Nekem az is fontos volt, hogy egy szép, világos térbe érkezzek be, ahol jól érzem magam, ami otthonos, komfortos, megadja azt az alapot, amitől majd én produktív és eredményes leszek – mondta Szabó Rita, a cég operatív vezetője.

A Budapest belvárosában található coworking iroda földszintjén közösségi terek vannak, az emeleten pedig a bérlők dolgoznak. Szintén itt bérel helyet egy pénzügyi innovációval foglalkozó cég is, és számos üzleti partnerrel létesített már kapcsolatot a közösségi programoknak köszönhetően.

„Mi szinte minden nap itt vagyunk a Kubikban, van egy fix asztalunk, ahol dolgozhatunk. A csomagba beletartozik a tárgyaló használata is, valamennyi kávéfogyasztás, és az hogy folyamatosan fogadhatunk vendégeket” – mondta Kertész Judit, a Frontira Kft. ügyvezetője.

A legkülönfélébb tevékenységgel foglalkozó vállalkozások munkatársai járnak ide nap mint nap dolgozni.

„Művészeti és értékesítési koordinátorként felelek a munkámért. A cégünk programokat, előadásokat is szervez, ennek a helye általában itt az előadótérben van, úgyhogy az iroda nemcsak munkahely, egy hétköznapi helyszín, hanem a programjaink helyszínét is adja” – mondta Szabó Andrea, a Műtárgy.com művészeti és értékesítési koordinátora.

Számos közösségi iroda kínál a cégeknek adminisztratív szolgáltatást is, például székhelyszolgáltatást vagy postai ügyintézést. Emellett létezik olyan cég is, amelynek kiterjedt hálózata van világszerte, így a bérlő üzleti útjai során külföldön is talál ideiglenes irodát.