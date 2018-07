Elstartolt a Balaton Sound

A Clubs On The Beach vízparti helyszínén a berlini Watergate, a párizsi Rex, a brüsszeli Fuse, az ibizai Pacha és a londoni Defected klubok rezidensei állnak a lemezjátszók mögé.

A Balaton Soundon szerdán volt a nyitónap. Alesso és a Dimitri Vegas and Like Mike voltak a fő attrakció a Nagyszínpadon. A csütörtöki napon a The Chainsmokers lép fel, akit majd Martin Garrix fog követni, valamint a fesztivál fellépő vendége lesz David Guetta és DJ Snake is – mondta el Benis Dániel, a rendezvény műszaki vezetője a Duna Televízió Balatoni nyár című műsorában.

A fesztiválon összesen öt színpad van, külön zenei stílusokkal. Ami az idei évben összeolvadt egy „open air” helyszínné, az a JÄGER ARENA, amelynek éjszakai sávja megmaradt klasszikus party-arénának, elektronikus zenei Dj-kel és fellépő sztárokkal. Viszont délután és kora este majd olyan magyar sztárok lépnek a színpadra, mint a Wellhello, vagy a Halott Pénz – tájékoztatott a szervező.

Nagyon nagy előny, hogy egy vízparti rendezvényről van szó, közel egy kilométeres partszakaszon lehet strandolni. Különféle stégeken lehet táncolni, bulizni, mindemellett fürdeni és élvezni a nyarat. Ez ad a fesztiválnak nagyon különleges atmoszférát – húzta alá Benis Dániel.

Zamárdi a világ elektronikus zenei pörgésében

A Balaton Sound legtöbb fellépő vendége magánrepülőn érkezik a közeli sármelléki repülőtérre. A logisztikai ellátásuk külön kihívást jelent a szervezőknek. A magyar fesztivál bekerült a világ elektronikus „zenei körforgásába”, mivel a műfaj nagyjai Ibizáról Zamárdiba, majd Zamárdiból Las Vegasba mennek turnézni.

Közönség Martin Solveig francia dj koncertjén a Balaton Sound fesztiválon Zamárdiban 2016. július 8-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Az égiek kegyesek a szervezőkhöz

Most még nem látszik, mekkora tömeget sikerül a Balaton partjára csábítani. A napijegyek eladásának üteme függ majd az időjárás alakulásától is. Ezzel kapcsolatban örömteli hír, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint nagyon szép idő várható. A szervezők bíznak benne, hogy jóval 200 ezer fölötti résztvevővel lehet majd számolni a fesztiválon.

A biztonság alapvető szempont lett

A rendezvény biztonságosságát illetően is sikerült innovatív módszert alkalmazni – nyilatkozta Benis Dániel.

A szervezők már jóval korábban egy több idegen nyelvet beszélő, fiatalokból álló csapatot hoztak létre, akiket pszichológusok és toxikológusok mellett különböző profilú szakemberek képeztek ki arra, hogy a tömegben elvegyülve az arra rászorulókon gyorsan és hatékonyan segíthessenek – közölte.

Ez az idén induló Safety First kezdeményezés, amelynek részeként a szakértői csapat és az önkéntesek figyelnek a szórakozókra, akik egy élő chatfelületen is jelezhetik a problémás szituációkat. Így a szervezők és az önkéntesek azonnal értesülhetnek a helyzetről, és mihamarabb megkezdhetik a segítségnyújtást – tette hozzá.