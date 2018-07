Buszon, sőt bőröndben is elférhet egy-egy múzeum

A múzeumok többségének nincs átgondolt múzeumi és múzeumpedagógiai stratégiája – derült ki abból a szerdai Magyar Időkben bemutatott reprezentatív szakmai kutatásból, amelyben azt mérték fel, hogy a közgyűjtemények miként tudnák hatékonyan segíteni az iskolai ismeretanyag átadását.

Az egyik legnagyobb probléma, hogy a múzeumpedagógiai szolgáltatásokat szezonálisan veszik igénybe a diákok, vagyis évente jellemzően egyszer, az osztálykirándulás alkalmával látogatnak múzeumokba. A felmérések szerint az oktatási intézményekben örömmel fogadnák az utazó kiállításokat, az úgynevezett bőröndmúzeumokat, és a kihelyezett múzeumi foglalkozások mellett országszerte hatalmas igény lenne múzeumbuszok indítására is.

A Tolnay Klári Emlékház kiállításának részlete – képünk illusztráció (MTI Fotó: Komka Péter)

Kiderült az is, hogy a közgyűjtemények sokszor csak az oktatási intézményből érkező kérések, témafelvetések hatására döbbennek rá a saját gyűjteményeikben és munkatársaikban rejlő lehetőségekre. Folyamatos szakmai egyeztetésre, intenzívebb együttműködésre lenne tehát szükség az érintettek között. A felmérések azt is igazolták, hogy rendkívül nagy potenciál rejlik az intézményekben annak terén is, hogy aktív szerepet vállaljanak a hátrányos helyzetű csoportok készségeinek fejlesztésében.

A legújabb, európai uniós forrásból készített reprezentatív szakmai kutatást a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum oktatási és módszertani központja és az általuk bevont múzeumi szakértők készítették, több mint 350 intézmény megkérdezésével.