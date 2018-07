A Párbeszéd hatvanszázalékos béremelést kér a mentősöknek

A Párbeszéd törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy hatvan százalékkal emeljék fel az Országos Mentőszolgálat dolgozóinak bérét, és oldják fel a létszámstopot, amit sajtóhírek szerint bevezettek a szervezetnél: az Emberi Erőforrások Minisztériuma hétfőn közleményben tagadta, hogy a mentősöknél létszámstop van – az ellenzéki párt szóvivője kedden „hazudozásnak” nevezte a tárca cáfolatát.

Barabás Richárd az MTI-nek azt mondta, hogy a Párbeszéd aktív kapcsolatban áll a mentősökkel, és tőlük tudják, hogy az Országos Mentőszolgálatnál is létszámstop van érvényben. Az intézkedés tragikus állapotokat fog okozni, ugyanis a szervezetnél már most is nagyon alacsony az orvosok, az ápolók és a gépkocsivezetők száma – jelentette ki.

Az nem bűn, ha a kormány áttekinti, hogy hogyan lehet a bürokrácia hatékonyságán javítani, de a magyar emberek egészségét nem lehet kockáztatni – mondta Barabás Richárd. Szerinte inkább az államtitkárok között kellene létszámstopot bevezetni, mert annyival nőtt a számuk, hogy “lassan a Fidesz-tagsághoz jár” egy államtitkári poszt.