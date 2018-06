Folytatódik a katonai pálya népszerűsítése

Húsz vadonatúj Airbus típusú helikopterrel bővíti légi flottáját a Magyar Honvédség. A gépek harci, kutató-mentő feladatokra és sebesültek szállítására is alkalmasak. Ez a beruházás is része a több éves haderő-fejlesztési programnak. A technikai korszerűsítés mellett a honvédség létszámának bővítése is folytatódik. Szombaton Debrecenben és Budapesten is népszerűsítették a katonai pályát.

A két csapatszállító repülőgép után húsz helikoptert is vásárol a Magyar Honvédség az Airbustól. Az erről szóló szerződést már alá is írták a Honvédelmi Minisztérium és a gyár képviselői. A ballisztikus fegyverzettel is felszerelhető gépek harci, felderítő és kutató-mentő feladatokra is alkalmasak. A technikai korszerűsítés mellett folytatódik a honvédség létszámbővítése is.

Debrecenben lövészbemutatóval népszerűsítették a katonai pályát. A rendezvény nem titkolt célja, hogy minél több fiatalt megnyerjenek a katonai hivatásnak. Feladat ugyanis bőven van, és lesz is.

Ruszin Romulusz, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka elmondta: a Bocskai dandár katonái vagy szolgálatban vannak a határ mentén, vagy készülnek a következő misszióra Irakba és a Balkánra. Illetve a csapat másik része készül egy NATO megmérettetésre – mondta a parancsnok.

Egy egész hadihajó-flottát bevetett a Magyar Honvédség tűzszerész ezrede a folyami hadihajózás 170. évfordulója alkalmából szervezett nyílt napon Budapesten, az újpesti hadikikötőben. A fő attrakció a három darab, 70 tonnás folyami aknamentesítő hajó volt.

A flotta idei legbékésebb küldetésének célja az volt, hogy megismertessék az érdeklődőkkel a tűzszerész szolgálat feladatait. Az érdeklődők egy robbanóanyag kereső kutyát is megfigyelhettek. Nagy volt az érdeklődés a tűzszerzés szolgálat kutyás bemutatóján is.

A honvédség tűzszerészei évente átlagosan kétezer riasztást kapnak. Ezek negyede azonnali beavatkozást igényel, körülbelül hatvan százalékában pedig éles robbanótestet kell a tűzszerészeknek hatástalanítaniuk.