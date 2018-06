Megkezdődik a fővárosi hőgyűrű kiépítése hétfőn

Hétfőn Pesten és Budán egyszerre több helyszínen kezdődik meg a fővárosi hőgyűrű kivitelezése, Budapest több pontján is távhővezetéket építenek, illetve bővítenek: Budáról Pestre az Erzsébet híd alatt viszik át a távfűtést, először az V. kerületbe, majd a szomszédos városrészekbe is; az Erzsébet híd pesti hídfőjénél és a Városház utcánál egy-egy nagy szerelőakna is épül, amelyeket egy különleges eljárással készített közműalagút köt majd össze – tájékoztatta a Távhő Zrt. pénteken az MTI-t.