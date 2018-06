Több helyre riasztották a tűzoltókat a délelőtti esőzések miatt

Továbbra is várni kell az igazi nyárra. Délelőtt a fél országot eláztatták a zivatarok. Sokfelé lelassult a közlekedés, több baleset is történt a vizes utakon. A tűzoltókat is több helyre riasztották leszakadt ágakhoz, kidőlt fákhoz – számolt be az M1 Híradója.