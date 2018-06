Fidesz: A baloldal is benne van a Soros-jelentés elkészítésében

Szégyen, hogy a magyar baloldal ismét részt vett egy Magyarország elleni támadásban; nemcsak a bevándorláspárti brüsszeli politikusok és a Soros-hálózat, de a magyar baloldal is nyakig benne van a Soros-jelentés elkészítésében: a dokumentum egyetlen célja nyomást gyakorolni a bevándorlásellenes Magyarországra – jelentette ki szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A magyar baloldal mindig ezt teszi: hátba támadja Magyarországot Brüsszelben, másokkal együttműködve – fogalmazott, utalva arra, hogy két európai parlamenti képviselő, Niedermüller Péter (DK) és Ujhelyi István (MSZP) is nyújtott be javaslatokat a jelentéshez. Hozzátette, Niedermüller Péter aktívan hozzájárult a jelentés előkészítéséhez, módosító javaslatok egész sorával segítette, hogy minél inkább elítéljék Magyarországot. Ugyanez igaz a szocialistákra is: Ujhelyi István még büszkélkedett is azzal, hogy egy egész javaslatcsomagot adott át Sargentininek, hogy minél sötétebb képet fessenek a magyarországi állapotokról – közölte.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

Ezzel, tette hozzá, azokkal működik együtt a baloldal, „akiknek célja migránsokkal betelepíteni Európát, és akik hazánkból is habozás nélkül bevándorlóországot csinálnának”. Mint mondta, ha a nemzeti kormány helyett a baloldal tárgyalna most az Európai Unió központjában, „akkor elmondhatjuk, hogy már rég végrehajtották volna a betelepítési kvótákat, és már rég együttműködnének a bevándorláspárti brüsszeli politikusokkal”.

Hétfőn nagy többséggel fogadta el a jogállamiság magyarországi helyzetéről szóló különjelentést az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE), e szerint az országban fennáll a veszélye az uniós értékek súlyos és módszeres megsértésének, így indokolt az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítása. Orbán Viktor miniszterelnök Soros-jelentésnek minősítette a dokumentumot, amelynek célja – mint hangsúlyozta – a nyomásgyakorlás.