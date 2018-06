Felére csökken az üdítőitalok cukortartalma

Az üdítőitalok cukortartalmának csökkentéséről tettek ígéretet a gyártók. Ez fontos kérdés, mert a túlzott cukortartalmú ételek és italok fogyasztása hosszú távon teljesen felboríthatja az anyagcserét és betegségekhez vezethet, nem beszélve az elhízásról.

Június közepén az üdítőitalok cukortartalmának csökkentéséről állapodtak meg a gyártók. A megállapodás értelmében 2020-ra felére csökken az alkoholmentes üdítőitalok cukor- és kalóriatartalma – mondta Bikfalvi Istvánné, a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség titkára a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. Hozzátette, azért tartották fontosnak ezt a megállapodást, mert az egész világon elterjedt az a trend, hogy csökkentik az élelmiszerek cukortartalmát.

Elmondta, hogy ezt a törekvést már 2010-ben elkezdte a szövetség, azóta folyamatosan csökkent a cukortartalom, és várhatóan 2020-ra érik el a tervezett 50 százalékos csökkenési arányt.

Fontos pillér a változatos étkezés

Az egészséges táplálkozás egyik fontos pillére a változatos étkezés, amelynek része a mérsékletes cukorbevitel is – hívta fel a figyelmet Szűcs Zsuzsanna dietetikus. Hozzátette, ezért fontos, hogy akár otthoni főzésnél vagy sütésnél, bevásárlásnál mindig nézzük meg egy adott termék cukortartalmát.

A kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

Elmondta, egy tudományosan elfogadott nemzetközi kép alapján erősen kirajzolódik az a tényállás, amely szerint minél közelebb vagyunk az egyenlítőhöz, annál inkább jellemző az intenzív édes ételek és italok fogyasztása. A legutóbbi táplálkozási felmérés szerint a magyar lakosság átlagosan 8-9 százalékát fogyasztja el hozzáadott cukorból a napi kalóriabevitelnek az Egészségügyi Világszervezet napi 10 százalékos javaslatából – jegyezte meg.

A magyarok többsége a vizet választja

A magyar lakosság üdítő- és gyümölcsléfogyasztása az európai uniós átlagnak felel meg – mondta el Bikfalvi Istvánné, amely azt jelenti, hogy túlnyomó részt azért inkább a vizet választják. Természetesen van, aki sok cukros italt fogyaszt, és van, aki egyáltalán nem, ezért egyfajta egyenletesség betartására hívta fel a figyelmet. Hozzátette, kutatások is bizonyítják, ha valaki nemcsak vizet, hanem egy-egy üdítő italt is megiszik egy nap, jobban be tudja tartani a napi folyadékbevitel mennyiségét.

Magyarországon is egyre többen keresik az olyan italokat, amelyek csökkentett cukortartalmúak vagy édesítőszeresek – jegyezte meg. Míg 2010-ben 23 százalék, 2017-ben már 55 százalék volt azoknak az aránya, akik a csökkentett cukortartalmú italokat választották.

Károsak-e az édesítőszerek?

Sokak szerint az édesítőszerek használata is káros az egészségre. A dietetikus szerint ezeknek a készítményeknek a fogyasztása sok esetben indokolt, például cukorbetegek vagy fogyni vágyók étrendjében. Ezek a termékek biztonságosak, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által vannak jóváhagyva – hívta fel a figyelmet Szűcs Zsuzsanna.

Hangsúlyozta, az egészséges hidratáció fenntarthatósága érdekében naponta 8 pohár folyadékot javasolt elfogyasztani. Fontos szem előtt tartani, hogy ebből legalább 5 pohár tartalmazzon kizárólag vizet, a maradék 3 pohár pedig lehet az egyéb ital, például teák, gyümölcslevek vagy alkalmanként akár egy-egy tejeskávé is.