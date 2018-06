Többségbe kerülhet a V4-álláspont Európában

A visegrádi országok (V4) és Ausztria az egyetértését és a közös fellépés fontosságát hangsúlyozza a migráció kérdésében. Az osztrák kormány mellett az új olasz kabinet is csatlakozott azon országokhoz, amelyek súlyos hibának tartják a bevándorlók feltétel nélküli befogadását.

Minden eddiginél erősebb és fontosabb a visegrádi négyek együttműködése – mondta Deák Dániel politológus, a Figyelő munkatársa szerda reggel az M1-en. A találkozó kapcsán elmondta, a V4-et támogatók tábora folyamatosan bővül, így a tagok egyre erősödnek. Ennek köszönhetően például a kötelező betelepítési kvótát már évek óta sikerül megakadályozni. „Most már nem az a kérdés, hogy a visegrádi négyek álláspontja létezik-e, hanem az, hogy mikor kerül többségbe” – vélekedett.

A V4-ek álláspontja meghatározó

Ennek egyik jeleként értékelte azt, hogy a francia államfő, Emmanuel Macron az uniós csúcson először a V4-ek kormányfőivel találkozik, és velük alakít ki közös álláspontot, de azt is ennek tudja be, hogy egyre többen csatlakoznak a V4-országok álláspontjához.



Olaj a tűzre – ez lenne a minősített többség

A kötelező kvótát jelen pillanatban csak minősített többséggel tudná elfogadni az Európai Tanács, ez azonban csak olaj lenne a tűzre – mondta Deák Dániel az M1 szerda reggeli műsorában. A célja most az lehet a visegrádi országoknak, hogy meggyőzzék Olaszországot a kvótamechanizmus mint megoldás elvetésében. Szerinte a szavak után most már tettekkel kell bizonyítania Európának, hogy komolyan veszi a schengeni határ védelmét, addig, ameddig uniós tisztviselők is a bevándorlásról mint szükségesről beszélnek, ez nehéz lesz.

Véleménye szerint nem pártpolitikai kérdés a V4-ek együttműködése, mert a baloldali szlovák kormány együtt tud működni a jobboldali magyar kormánnyal, és ez a közös migrációs és gazdasági-politikai célok miatt lehet. Így tesznek az uniós határok megvédésében, hiszen a visegrádi országok pénzzel és emberekkel segítik a külső határok védelmét, akár még a nem uniós országokban is, mert egyetértenek abban, hogy a problémát nem importálni kell, hanem helyben kell azt megoldani – jelentette ki Deák.

Törésvonal van Kelet és Nyugat között



Berzi: Eltávolodott egymástól az elit és az európai polgár

Egyre többen képviselik a V4 álláspontját Európában – emelte ki Berzi Gergely, a Századvég külügyi igazgatója a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Szerinte hiába riogatnak a nemzetállamokkal – a V4-ek is ilyen nemzetállamok –, az nem működik, mert a V4-ek együttműködése megcáfolja ezeket. Törésvonal van Kelet és Nyugat között, de most már Nyugat és Nyugat között is, hiszen az új osztrák kormány hivatalba lépésével, valamint a MS5–Liga vezette új olasz kormány megalakulásával kettővel csökkent azoknak a nyugati országoknak a száma, amelyek a feltétel nélküli befogadás hívei.

Macron francia elnökkel kapcsolatban kijelentette: ő egy populista-rendszerellenes kampánnyal került a hatalomba, ahol a rendszer embereként viselkedik, a felmérések szerint egyre csökkenő támogatottsággal. A demokrácia teszi a dolgát – tette hozzá.

A globalista és a nemzeti erők szemben állnak

Berzi Gergely az Európában érzékelhető konfliktusokkal kapcsolatban a Kossuth Rádió reggeli műsorában emlékeztetett: a globalista és a nemzeti erők szembenállása arra vezethető vissza, hogy az európai elit és az európai választópolgárok álláspontja az évek során teljesen eltávolodott. Szavai szerint zárt burokban él az európai elit, keveset tud arról, hogy az európai embernek mi a véleménye, és ideológiák mentén, saját munkájába belekényelmesedve dönt.