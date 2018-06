Családbarát szülészeteket hoz létre a magyar kormány

Az idei után a jövő évi költségvetés is a családok éve lesz, ugyanis a kormány tervei szerint kétezermilliárd forint jut majd a családok támogatására – ez minden idők legnagyobb ilyen célú költségvetési ráfordítása lesz. Ebből otthonteremtésre 240 milliárd forint fog jutni – jelentette ki Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár a napokban, aki szerint ez is jelzi, hogy nincs veszélyben az otthonteremtés.

A családok szempontjából a biztonságot és a növekedést testesíti meg a jövő évi költségvetés, az azért is fontos, mert a családok éppen e két dologra törekednek – ezt már az M1 szerda reggeli műsorában jelentette ki a 2019-es költségvetéssel kapcsolatban az államtitkár, aki szerint azzal, hogy minden eddiginél több forrás jut a családokra, a kormány megerősíti azt az elkötelezettségét, hogy 2010 óta a családok állnak az első helyen.

Megerősítette, a családtámogatásokat a jövőbe való befektetésnek tekinti, nem is használná ezzel kapcsolatban a „költés” és a „ráfordítás” szavakat. A részletekről szólva elmondta: a növekvő családi adókedvezmény azt jelenti, hogy jövőre egy kétgyermekes család 40 ezer, míg egy háromgyermekes család 100 ezer forinttal többet vihet haza az az elképzelések szerint. Változik a CSED és GYED összege, ugyanis ezeknek az összege a növekvő bérek miatt nő, maximalizált összegük pedig a minimálbérhez van kötve – ismertette.

A családbarát szülés intézményéről elmondta: a szülés nem egy egészségügyi esemény, ott nem egy beteg ember megy a kórházba, ott egészséges emberek mennek be, és vélhetően egészségesen is távoznak, tehát egy támogató környezetet találjanak mind a 78 magyarországi szülészeten. Ebbe beletartozhat az is – fejtette ki – hogy a biztonsági-egészségügyi szempontok figyelembevételével az anya döntheti el, hogy milyen szülést szeretne.