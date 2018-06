A külföldi munkavállalás kockázataira hívták fel a figyelmet

Figyelemfelhívásként „EU meló” címmel honlapot hozott létre a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, hogy a sokat ígérő külföldi állásajánlatok veszélyeire figyelmeztessen kampányában.

„EU meló” címmel a tanács álhonlapot hozott létre, melyen hamisan ígértek jól fizető külföldi munkát, és azokat célozták meg, akik kevésbé beszélnek jól nyelveket, illetve alacsony képesítéssel rendelkeznek.



A honlapon több ponton is elhelyeztek átverésre utaló jeleket, ennek ellenére is 37 ezer egyedi látogatója volt az oldalnak, és több mint 1700-an jelentkeztek is munkára. Ők automatikus válaszként megkapták, hogy mire figyeljenek oda legközelebb, amikor külföldi munkára jelentkeznek.