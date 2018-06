Új tűzgyújtási tilalmi rendszer lépett életbe

Az eddiginél rugalmasabb tilalom elrendelése és visszavonása jóval gyorsabban történik, és a rendszer hatékonyabban követi az időjárás változásait Mostantól naponta jelölik ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal erdészeti szakemberei és a katasztrófavédelem munkatársai a tilalommal érintett területeket. De vajon hogyan értesülhetnek minderről időben a kirándulók? – a Kossuth Rádió Napközben című műsorában ismertették a szakértők a tudnivalókat.

Az emberi gondatlanságból okozott tűzeseteket teljes mértékben nem lehet kiiktatni, de sokat lehet tenni a megelőzésükért – mondta el Nagy Dániel, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóságának igazgatóhelyettese. Hozzátette, ezt mutatják a tapasztalatok is, köszönhetően a négy éve elkezdődött erdőtűz-megelőzési kampánynak.

Egyre többen tartják be a szabályokat

Elmondta, napjainkban már sok helyszínen lehet találkozni az erdőtűz veszélyeire figyelmeztető táblákkal, amelyek pontosan leírják, mire kell odafigyelni tűzgyújtáskor és a tűz eloltásakor. Ilyen plakátok nemcsak kirándulásra alkalmas helyszíneken, de óvodák, iskolák és művelődési házak falain is megtalálhatók – tette hozzá.

Az igazgatóhelyettes szerint Magyarországon sikerült megakadályozni a nyári, nagy kiterjedésű erdőtüzeket. Látszik, hogy egyre többen ismerik és betartják az ilyenkor elvárt szabályokat, melyeket a gyerekekkel is igyekeznek megismertetni.

Hogyan működik az új rendszer?

Az új tűzgyújtási tilalmi rendszert 2017. szeptember 1-jén léptette életbe az erdőtörvény módosítása – mondta Nagy Dániel. Egy új honlapról van szó, amelyben az Erdészeti Igazgatóság elrendelte, hogy csak a legszükségesebb időszakban legyen érvényben tűzgyújtási tilalom.

Mivel az időjárás sokkal gyorsabban változik, a rendszernek köszönhetően gyorsabban frissülnek az aktuális hírek. A honlap jelenleg megyei szinten működik, így, ha valaki tüzet szeretne gyújtani, láthatja, melyik megyében van érvényben adott esetben tűzgyújtási tilalom.

Nemcsak a honlapon, de a közösségi oldalakon is tájékozódhatnak az emberek a friss hírekről és a tűzgyújtási tilalom alá eső helyszínekről – tájékoztatott Jung László, az Egererdő Zrt. vezérigazgatója.

Kártérítést kell fizetni

Hozzátette, igencsak kockázatos lehet a természetre egy eldobott cigarettacsikk vagy egy nem megfelelően eloltott tűz, ami gyorsan terjed száraz, szeles időben. A gondatlanságból elkövetett tüzesetek esetében pedig kártérítést is kell fizetnie az elkövetőnek.

A szabályozás szerint egy elrendelt tűzgyújtási tilalom időszakában a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban és annak 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani – hangsúlyozta Nagy Dániel, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy vízpart és fokozott odafigyelés mellett is veszélyes ilyenkor a tűzgyújtás, mert a tűz során keletkező zsarátnokok több méter magasra is szállhatnak a levegőben, ha pedig nem megfelelő helyre hullnak le, akár hatalmas tüzet is okozhatnak.



A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg

Az erdőtűz-megelőzéssel kapcsolatos további hasznos tudnivalókról ide kattintva tájékozódhat.