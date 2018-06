Pintér: Több európai ország követi a V4-ek politikáját

A V4-ek utat nyitottak Európában, ma már több ország követi azt a politikát, amit úttörőként alakított ki a visegrádi csoport –mondta Pintér Sándor belügyminiszter kedden a visegrádi országok (V4) és Ausztria belügyminiszteri találkozóján kedden a Várkert Bazárban.

A tárcavezető a tárgyalást követő sajtótájékoztatón kiemelte: a visegrádi országok között minden területen összhang van, ezért volt sikeres a magyar elnökség az elmúlt egy évben. Kifejtette: jelentős eredményeket értek el Magyarország határainak megvédésében, továbbá segítséget nyújtottak más országoknak, és most lehetőség nyílik arra, hogy Albániának és Bosznia-Hercegovinának is támogatást nyújtsanak. Fontos feladat az együttműködés az embercsempészet felszámolásában is – tette hozzá.

Pintér Sándor arra kérte szlovák kollégáját, hogy a most kezdődő szlovák V4-es elnökség folytassa a megkezdett munkát, amiben – mondta – Magyarország teljes mértékben támogatni fogja.

Ausztriát pedig arra kérte, hogy a közösen megfogalmazott céloknak igyekezzen érvényt szerezni Európában, hiszen a cél az, hogy egész Európa egységesen gondolkozzon a migráció, az országok védelme és a belső határok átjárhatósága tekintetében.

Varsó: igaza lett a V4-nek

Joachim Brudzinski lengyel belügy- és közigazgatási miniszter hangsúlyozta: a visegrádi országok a kezdetektől felvállalták álláspontjukat a migrációs vitában, és egyértelműen bebizonyosodott, hogy nekik lett igazuk. A V4-nek igaza lett azzal kapcsolatban, hogy a kontrollálatlan migránsbeáramlással szemben biztosítani kell az EU jövőjét – fogalmazott. A lengyel tárcavezető azt mondta, országa támogatja az EU-t a déli külső határok védelmében, emellett külső határországként védi a keleti határokat és segít más határszakaszokon is. Úgy vélte, a V4-es kormányokat segíti, hogy a társadalmaik maradéktalanul támogatják őket, ami más, régi tagállamokban nem feltétlenül van így.

Juraj Chmiel, Csehország budapesti nagykövete, Joachim Brudzinski lengyel, Pintér Sándor magyar és Denisa Sakova szlovák belügyminiszter, valamint Peter Goldgruber, az osztrák belügyminisztérium főtitkára (b-j) a visegrádi országok (V4) és Ausztria belügyminiszteri találkozóján a Várkert Bazárban 2018. június 26-án. MTI Fotó: Soós Lajos

Denisa Sakova szlovák belügyminiszter kiemelte: országa a V4-es csoport elnökeként folytatni szeretné a Magyarország által elkezdett sikeres munkát. Ahogyan Magyarország tette, úgy Szlovákia is arra törekszik, hogy hatékonyan képviselje a V4 álláspontját az EU-ban – közölte. Hozzáfűzte: emellett a külső határok megvédésére, a schengeni rendszer megőrzésére is nagy hangsúlyt helyeznek. A szlovák tárcavezető közölte: a magyar elnökséghez hasonlóan országa is folyamatos párbeszédet kíván folytatni a nyugat-balkáni régióval, ugyanis fontos a migrációs válság megoldását a nyugat-balkáni útvonal mentén segíteni. Sakova lényeges célnak nevezte a terrorizmus és a kiberbűnözés elleni küzdelmet is.

Ausztria Európája védelmező lesz

Peter Goldgruber, az osztrák belügyminisztérium főtitkára arról beszélt, hogy országa tölti be az EU soros elnöki posztját az év második felében, és az osztrák elnökség mottója a Védelmező Európa lesz. Az elnökség célja, hogy az EU közelebb kerüljön a polgárokhoz, és ennek része a külső határvédelem megerősítése, hiszen az emberek joggal várják el, hogy Európa közösen és hatékonyan védje meg a külső határait – mutatott rá.

Mint mondta, emellett nagy hangsúlyt helyeznek az embercsempészet felszámolására és a nyugat-balkáni útvonallal kapcsolatos teendőkre is. Peter Goldgruber közölte: a külső határok védelme és egy válságot is kiálló menekültügyi rendszer megteremtése rendkívül fontos ügy.

Juraj Chmiel, Csehország budapesti nagykövete közölte: a találkozón a migráció és a külső határvédelem kulcskérdéseit vitatták meg, és megerősítették régi együttműködésüket. A migrációs válságot a külső határokon és a küldő országokban kell megoldani – jelentette ki. A diplomata hozzátette: a V4 és Ausztria együttműködésének megerősítése azért is nagyon fontos, mert hamarosan Ausztria lesz a EU soros elnöke.