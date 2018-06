Gulyás: A Göncz Kingához kapcsolódó ügyleteknél csalásról volt szó

A Göncz Kingához köthető cégek csalásgyanús ügyeiről kérdezte a kormányt a parlamentben Szatmáry Kristóf. A fideszes képviselő emlékeztetett, hogy a társaságoknál súlyos szabálytalanságokat állapított meg az OLAF. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a Gyurcsány-kormány volt külügyminiszteréhez kapcsolódó ügyleteknél nem értékteremtésről, hanem csalásról volt szó – közölte az M1 Híradója.

Megdöbbentőnek, de nem példa nélkülinek nevezte a Fidesz országgyűlési képviselője a parlamentben a Gyurcsány-kormány volt külügyminiszterének, Göncz Kingának az ügyét. Az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) szerint ugyanis 12,5 milliárd uniós támogatást kellene visszafizetnie annak a cégcsoportnak, amelyiknek a Göncz Kinga által alapított Pillar Alapítvány is tagja volt.



Göncz Kinga előbb a Medgyessy-kormány tárca nélküli minisztere volt, majd Gyurcsány Ferenc felkérésére először esélyegyenlőségi miniszter, később külügyminiszter lett. Később 5 éven keresztül volt az MSZP európai parlamenti képviselője.

Több regionális irodát is létrehoztak

A Magyar Idők által nyilvánosságra hozott információk szerint a Göncz Kinga által alapított nonprofit kft. és egy másik cég uniós pénzek felhasználásával működtetett kutatóközpontot. Papíron több regionális irodát is létrehoztak, amelyek után felvették az uniós támogatásokat. A vidéki telephelyeken bejelentett munkavállalók azonban a gyanú szerint a valóságban soha nem dolgoztak ott, pusztán a projektek ellenőrzésének idején utaztak a vidéki városokba.

A lap információi szerint a cégek több ezer hamis munkaszerződést is gyártottak, és az uniós pénzeket olyan emberek kifizetésére használták, akik valójában nem is dolgoztak a projektekben. Úgy tudni, többszörösen túlárazott pályázatokat nyújtottak be uniós pénzekre és több millió forint értékben állítottak ki hamis számlát, a hasznot pedig egy alvállalkozói hálózaton keresztül tették el.

Csalásról volt szó

A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, a Göncz Kingához kapcsolódó ügyleteknél nem értékteremtésről, hanem csalásról volt szó. Gulyás Gergely megjegyezte azt is, érthetetlen, hogy a szocialisták eddig miért nem kértek magyarázatot egykori miniszterüktől.

A kutatóközpont ügyében nem csak az OLAF vizsgálódott. Februárban a NAV bűnügyi igazgatósága is nyomozást indított, végül majdnem 10 milliárd forint értékű, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást állapított meg.