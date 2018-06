CEU: megkezdődhet a toborzás a 2019-20-as tanévre

A Közép-európai Egyetem (CEU) kuratóriuma jóváhagyta, hogy az intézmény a megszokott felvételi határidők szerint megkezdje a toborzást a 2019-20-as tanévre Budapestre – közölte az egyetem kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint az új tanévre való jelentkezést annak figyelembevételével hirdették meg, hogy az egyetem teljesítette a magyar törvények által megszabott kötelezettségeit, miközben a kormányzat továbbra is elzárkózik a felsőoktatási törvény módosítása által teremtett helyzet rendezésétől.

Kitértek arra is: a New York Állam Oktatási Hivatalának képviselőjétől származó, kedden nyilvánosságra hozott hivatalos levél megerősíti, hogy a CEU valóban felsőoktatási tevékenységet végez az államban, és így maradéktalanul megfelel „a lex CEU követelményeinek”. A CEU kuratóriuma jóváhagyta az egyetem New York-i oktatási programjainak bővítését és továbbfejlesztését – tették hozzá.