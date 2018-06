Mikor, miért és hogyan fizet a biztosító, ha kárt okoz a szélsőséges időjárás?

Kéthavi csapadékmennyiség zúdult három óra alatt Szilvásváradra június közepén, a vihar hatalmas károkat okozott. A település alsó részén házakat, pincéket, veteményeseket öntött el víz, megrongálta az utakat és a kisvasút vonalát is. Sok családnak mindene odalett, a károsultak felének nem volt biztosítása. A szélsőséges időjárás időről-időre komoly károkat okoz családi és társasházakban, járművekben. Mikor, miért és hogyan fizet a biztosító?

Az egyik szilvásváradi ház konyhájában mellmagasságig ért a víz, miután kéthavi csapadékmennyiség mintegy három óra alatt zúdult a településre. A Szilvásváradon élők egyike arra ébredt fel, hogy testét ellepi a víz, a kutyát pedig fel kellett engedni a kanapéra, mert már csak a feje látszott ki a hirtelen jött csapadékmennyiségből. Az ott élők egy része azt mondja, mindenük tönkrement.

Képünk illusztráció. (MTI-fotó: Ujvári Sándor)

Szilvásvárad polgármestere, Szaniszló László telefonon nyilatkozott a Kossuth Rádió Napközben című műsorának, és elmondta, hogy az önkormányzat egyik legfőbb feladata az volt, hogy kitakarítsa azokat a csatornákat, medreket, amelyek jelentős hordalékkal töltődtek fel, hétfőn pedig speciális gépekkel kezdtek takarítani a vállalkozók. Hozzátette, az önkormányzati ingatlanok nem sérültek meg, és arról is beszélt, hogy az esőzést követő pár órában néhány helyi családnak is élelmet tudtak biztosítani, hiszen volt, akinek annyira ellepte a víz a házát, hogy nem jutott megfelelő élelemhez. Rengeteg olyan út, híd és ingatlan van, amelyekben több százmillió forintos kár keletkezett, ezek miatt vis maior pályázatot adnak be a Belügyminisztériumhoz.

A Magyar Biztosítók Szövetségéhez június 15-ig beérkezett kárigények összege megközelíti a 12 milliárd forintot – ezt már a MABISZ kommunikációs vezetője mondta. Lambert Gábor hozzáfűzte, azóta jó néhány lakossági kártalanítási kérelmet nyújtottak be a biztosítókhoz, a mezőgazdasági és a vállalati károk összegzése még folyamatban van. Elmondta, elsősorban beázás miatt keresik fel az emberek a biztosítókat, de ahol nagyerejű szél kísérte az esőzést, ott sok esetben a tetőszerkezet is megsérül.

Gyorsan küldik a pénzt

Lambert Gábor arról is beszélt, hogy ha megtörtént a baj, azonnal érdemes a biztosítónkhoz fordulni, illetve a károkat érdemes fényképen is dokumentálni; a legtöbb biztosítónál már online felülten is megtehetjük a bejelentést. Kiemelte, az elsődleges, hogy mindenképp, és a lehető leggyorsabban értesítsék a károsultak a biztosítót, és próbáljuk meg kivárni, amíg a kárbecslő megérkezik a helyszínre.

Hangsúlyozta, a károk számbavétele után megtörténhet a helyreállítás, és különösen, ha kisebb összegről van szó, nagyon gyorsan megérkezhet a pénz a számlánkra. Arra a kérdésre, hogy a gyorsaság mitől függ, úgy válaszolt, a kár mértéke és az okozott kár a legmeghatározóbb szempontok, de a biztosítók átlagosan 1-2 napon belül elutalják a pénzt. „Aki nagyjából az átlagkár környékén, vagy alatta marad, az viszonylag sokkal gyorsabban tud pénzhez jutni, mint akinél komolyabb kárbecslést igényel a viharok következménye” – magyarázta.

Biztosítás híján a közösség fizeti a kárt a társasházakban

A társasházak esetében azonban kicsit bonyolultabb a megoldás, ugyanis azok biztosítása elsősorban a közös területekre vonatkozik: ilyen a tető, a homlokzat vagy a kémények, hiszen ezek közös tulajdonnak számítanak – fejtette ki a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke. Bék Ágnes úgy fogalmazott: ma már ajánlott, hogy minden társasháznak legyen biztosítása, mert a szélsőséges időjárás miatt szinte majdnem mindenhol előfordul valamilyen viharkár.

Megjegyezte, meglepő lehet, de vannak olyan társasházak, amelyeket nem biztosítanak, mert sajnálják rá a pénzt, és csak akkor jönnek rá ennek fontosságára, ha már lecsapott a vihar. Felhívta a figyelmet arra is, megtörténhet, hogy a csatornarendszer eldugul, amelynek következtében a pincék és az alagsori lakások elázhatnak, és ha nem kötöttek biztosítást a társasházra, akkor ezeket a károkat a közösségnek kell finanszírozni. Arra is rávilágított, hogy ha egy társasházra nem, de egy abban levő lakásra kötöttek biztosítást, akkor az nem fedezi a társasházat ért károkat.

Magyarországon egyébként régiós szinten a lakosság nagyjából háromnegyede köt biztosítást az ingatlanjára. Lambert Gábor megjegyezte: ha azt vesszük, hogy Romániában ez a szám 30 százalék, akkor a magyar átlag – 72-73 százalék – még mindig bőven megelőzi. Hozzátette, ezen az arányon még lehet javítani, főleg, hogy vannak térségek, ahol viszonylag alacsony a lakásbiztosítások aránya. Sokan a saját, vagy a szomszéd példáján látják, hogy szükség van biztosításra.