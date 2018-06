Átadta megbízólevelét az Egyesült Államok új magyarországi nagykövete

Átadta megbízólevelét Áder János köztársasági elnöknek az Egyesült Államok új magyarországi nagykövete hétfőn a Sándor-palotában: David B. Cornstein – akinek nagyanyja magyar születésű –, korábban a kormányzati szférában és jótékonysági szervezetekben is vállalt szerepet.

A New York-i milliárdos üzletember tevékenykedett New York Állam Olimpiai Bizottságának elnökeként, a Battery Park városi tanácsának tagjaként, valamint egy kemoterápiás kezelésekre szakosodott és egy cukorbetegekkel foglalkozó alapítvány is az év emberének választotta.

Kinevezése előtti szenátusi meghallgatásán az amerikai-magyar kapcsolatok erősítését, az amerikai gazdasági érdekek érvényesülését, a demokratikus értékek előmozdítását, valamint az antiszemitizmus visszaszorítását nevezte céljainak. Az amerikai nagykövet előtt Virginia Hesse, a Ghánai Köztársaság, valamint Anunciada Fernández de Córdova y Alonso Viguera, Spanyolország új magyarországi nagykövete is átadta megbízólevelét a köztársasági elnöknek.