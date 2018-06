Jelentős fejlesztések indulnak a Magyar Honvédségben

A kormány célja, hogy a hazánk védelmére önállóan is képes honvédséget hozzon létre és erre utal a jövő évi költségvetésben az erre a célra szánt összeg is, amely korábban soha nem volt ekkora. Benkő Tibor vezérkari főnök honvédelmi miniszterré kinevezésével a rendszerváltoztatás óta először több, mint 40 év szolgálati múlttal rendelkező tábornok irányítja a honvédség teljes korszerűsítését – derült ki a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorából.

Benkő Tibort 43 évvel ezelőtt a technika iránt való érdeklődés és szeretet vonzotta a katonai pályára. Szakmunkás tanulóként kezdte, majd 1975-ben jelentkezett a Kossuth Lajos Katonai Főiskola tábori, tüzér és rakétaparancsnoki szakára. Úgy vélte azzal, hogy honvédelmi miniszterré választották, mindaz a tudás, amelyet 40 évvel ezelőtt elsajátított, most kiteljesedhet.

Példaként és elismeréssel gondol azokra a katonákra, akiknek köszönhető, hogy a Magyar Honvédség és többek között ő maga is elérhette a jelenlegi eredményeket. A honvédelmi miniszter megemlítette a ma szolgálatot teljesítő katonákat is, akik tisztességesen és becsületesen megállják a helyüket akár kiképzési, akár pedig békefenntartói feladatokban a határon túl. Hozzátette, a déli határ mentén jelenleg is teljesítenek szolgálatot magyar katonák, akik Magyarország határainak védelmét biztosítják.



A rendszerváltoztatás óta ez az első alkalom, hogy a honvédség berkeiből kerül ki a honvédelmi miniszter. Ennek természetesen megvannak az előnyei a miniszter szerint, hiszen 40 éves tapasztalatának köszönhetően igen jól ismeri a Magyar Honvédség munkáját és feladatait.

Stratégiai cél a honvédség erősítése

A kormány stratégiai célként tűzte ki a Magyar Honvédség erősítését és fejlesztését, mégpedig olyan szinten, hogy önállóan is képes legyen megvédeni Magyarországot szükség esetén. Benkő Tibor szerint a honvédségnek nemcsak a korszerű technikai eszközök használatának elsajátításában kell helyt állnia, de olyan katonákra van szükség, akik teljes egészében elkötelezettek hazájuk iránt és szembe tudnak nézni a kor kihívásaival és követelményeivel.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter. (MTI Fotó: Soós Lajos)

Benkő Tibor elmondta, mind a kormány, mind pedig a honvédség részéről érzi azt a támogatottságot, amelyekkel a kitűzött célokat el lehet érni, melynek értelmében egy erős, modern, ütőképes és korszerű honvédséget kell létrehozni, amely ebben a régióban képes vezető pozíciót betölteni és képes az országra néző veszélyekkel és kihívásokkal szemben a feladatokat eredményesen megoldani.

Jelentős fejlesztések várhatóak

A jövő évi költségvetésben majdnem 86 milliárd forinttal több jut a honvédség fejlesztésére, amely összesen 513 milliárd forint. Ennyit még sosem fordítottak e terület fejlesztésére. A miniszter elmondta ebben az összegben benne van a katonák ellátása, illetmények és személyi juttatások. De ebből az összegből fedezik a katonák képzését, felvételét, megtartását és utánpótlását, illetve a haderőt is ebből fejlesztik. A haderőfejlesztés jelentős eszközbeszerzésekkel is jár, amely már elkezdődött és eredményesen halad előre – hangsúlyozta Benkő Tibor.

A katonák újabb, korszerűbb ruházatot kapnak, emellett hazai bázison tervezik a katonák egyéni fegyverzeti ellátását is, erre a célra szolgál a Kiskunfélegyházán felépített gyár, amely jövő évtől kezdheti meg a kézifegyver gyártását. A légierő is jelentős fejlesztéseken megy majd keresztül, szeptembertől a hazai pilótaképzés is elindul. Kormánydöntés született abban is, hogy meg kell kezdeni az új helikopter flotta beszerzését is. A szárazföldi haderő is változásokon megy majd keresztül, fejlesztik a tüzérségi eszközöket és kicserélik a harci járműveket, de a kibervédelmi képesség megteremtésébe is nagy hangsúlyt fektetnek – sorolta a honvédelmi miniszter.