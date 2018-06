Megérkezett hazánkba a hidegfront

Csütörtökön még 30 fok feletti hőség volt, pénteken pedig sok helyen csak 15 fokot mértek. Hazánkat is elérte a hidegfront. A Balaton-parti sétányok kiüresedtek, elő kellett venni a pulóvereket, kabátokat. Ez az időjárás-változás sokak napjait megnehezítette, ugyanis a szakemberek szerint az emberek negyven százaléka érzékeny a frontokra.

A hidegfront az egész országot lehűtötte. Pécsett 15 fok volt, Miskolcon és Győrben is alig pár fokkal volt csak melegebb. Lassan havazni fog – viccelődött egy német turista, aki az M1-nek elmondta: nem zavarja a lehűlés.

Egerben nem örültek a hidegfrontnak. Hajnalban villámlással, mennydörgéssel és több milliméternyi csapadékkal érkezett meg a lehűlés. A város utcáit perceken belül elöntötte az esővíz, az autók szinte tengelyig merültek a vízben.

Egerszoláton néhány óra alatt több mint 50 milliméternyi csapadék esett, ami lemosta a közeli szőlődombokról a sarat. A lezúduló sár utakat temetett be, és több veteményeskertbe is befolyt. A községben a vihar megtépázta a fákat, a letört ágakat a telefonvezetékekről szakemberek távolították el.

Megviseli a szervezetet

Az egész országban több mint 10 fokot esett a hőmérséklet csütörtökről péntekre virradóra. Ez pedig megviseli az emberek szervezetét. Ilyenkor a sürgősségi osztályon is több munka akad.

Kapocsi Csilla, a Békés Megyei Központi Kórház osztályvezető főorvosa az M1-nek elmondta: hidegfront esetén gyakoriak a tromboembóliás betegségek, a mélyvénás trombózis, tüdőembólia, ilyenkor mozdulnak meg az epe- és vesekövek is. Előfordulhatnak hasi görcsös panaszok is, illetve az epilepsziás betegeknél a rohamok is halmozottabban jelentkeznek – mondta a szakember.

Rekordok

A több mint tízfokos hőmérséklet-csökkenés nem szélsőséges időjárási jelenség a világban. A rekordot az Egyesült Államokbeli Browing tartja 1972 óta. Ott egy nap alatt több mint 55 fokot hűlt le a levegő. A gyorsasági lehűlési rekord azonban egy dél-dakotai városé, ahol 27 perc alatt több mint 33 fokot esett a hőmérséklet. Ez olyan mintha Magyarországon a csütörtöki meleg után egy fagypont közeli állapotra ébredtünk volna.

Nemcsak a lehűlés, hanem a hirtelen jött meleg is megviseli az embereket. Ebben a rekordot szintén nem Magyarország tartja, hanem ismét egy dél-dakotai város, ahol két perc alatt csaknem 28 fokot emelkedett a hőmérséklet. Ha pedig ezt a rekordot nem gyorsaság szerint osztanánk, akkor a nyertes egy montanai város lenne, Loma, ahol 24 óra alatt csaknem 60 Celsius-fokot emelkedett a hőmérséklet –47 fokról.