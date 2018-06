Erre figyeljünk, ha külföldön használjuk a bankkártyánkat

Idén is sokan terveznek külföldi nyaralást, és hogy a pihenés valóban gondtalan legyen, érdemes megfontolni néhány jó tanácsot, ha külföldön is használni szeretnénk a bankkártyánkat.

Szabó Éva, az M7 Takarék zalaegerszegi régióvezetője az M1-nek elmondta: az első és legfontosabb, amelyről tájékozódnunk kell az a bankkártya lejárati ideje, hiszen amennyiben a lejárati dátum közeli vagy a nyaralás időszakára esik, akkor ezt az utazásunk előtt jelezni kell a bankunknál, és ebben az esetben soron kívül lecseréli a pénzintézet a bankkártyát.

A szakember hozzátette: fontos tájékozódni, hogy bankkártyánkhoz mekkora napi limit lett beállítva igényléskor, hiszen meglepetés érhet minket, ha túllépnénk a napi keretet, és már nem tudjuk használni a kártyát – fogalmazott Szabó Éva.

Manapság a kártyák többségét elfogadják külföldön, azonban erről is érdemes az interneten, illetve a helyszínen tájékozódni, hiszen a bankautomatákon is fel van tüntetve, és az üzletek bejáratainál is tájékoztatják a vevőket arról, milyen típusú bankkártya használható.

Sokakkal előfordulhat, hogy elveszítik vagy ellopják bankkártyájukat. Ebben az esetben fontos tudnunk, hogy az azonnali letiltás segíthet elkerülni az anyagi kárt, így jó tudni a banki ügyintézőnk vagy bankunk telefonszámát – hangsúlyozta a régióvezető.