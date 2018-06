Az LMP törvényben biztosítaná a hitelkárosultaknak az „elsétálás jogát”

Az LMP törvényben biztosítaná az „elsétálás jogát” azon hitelkárosultaknak, akik elveszítik ingatlanjukat – Csárdi Antal országgyűlési képviselő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: benyújtották javaslatukat az Országgyűlés elé, amelynek értelmében megszűnne a tartozása annak, aki elveszíti a jelzálogot jelentő ingatlanját.

Az LMP javaslatában az is szerepel, hogy az adósok ingatlanjának eladásához kapcsolódó szakvélemények költségét az állam előlegezze meg. Szerinte ezek a kiadások abból adódnak, hogy a bankok a hitel folyósításakor a lakás értékét alábecsülik, emiatt még inkább kisemmizik a nehéz helyzetbe került embereket azzal, hogy jóval a piaci ár alatt adják el ingatlanjaikat.

Kijelentette: a kormány az állítása ellenére nem oldotta meg az egykori devizahitelesek problémáját, családok tízezreit fenyegeti a kilakoltatás veszélye. Szerinte a kabinet most sem akar segíteni nekik, annak ellenére, hogy uniós eljárás is zajlik, de Magyarországon is perek százaiban vitatják, hogy a bankok jogszerűen jártak-e el a hitelek biztosítása során.