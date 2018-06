Háromcsillagos „munkáshotel” épül Zalaegerszegen

Háromcsillagos szállodának megfelelő szolgáltatásokat nyújtó, 180 ágyas munkásszállót alakítanak ki Zalaegerszegen mintegy 600 millió forintos beruházással: a munkásszállók kialakítására indított állami program keretében a megyei jogú városok közül elsőként a zalai megyeszékhely nyerte el a beruházás 60 százalékát jelentő támogatást; a 360 millió forintos állami forrás mellett a város 240 millió forintot fordít az átépítésre – közölte a város polgármestere az építkezés helyszínén csütörtökön.

Az 1985-ben épült, először munkásszállóként, később kollégiumként hasznosított épület évek óta üresen állt. A májusban indult átépítés révén 180 ágyas, háromcsillagos hotelszintű szolgáltatásokat és elhelyezést biztosító munkásszállót alakítanak ki a tervek szerint december 15-ig – jelezte Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP).

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

A városban 2014 óta mintegy négyezer új munkahely jött létre, jelenleg 2,7 százalékos az állástalanok aránya, ezért is indokolt a távolabbról érkezők elhelyezésére a munkásszálló megnyitása. A városban működő cégek közül néggyel már szerződést is kötöttek, a férőhelyeket tehát már előre le is kötötték – közölte a polgármester.

Vigh László (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője hozzáfűzte: csak a 42 milliárd forintos beruházással épülő zalaegerszegi tesztpálya 300-400 állandó új munkahelyet teremt, de a kiszolgáló létesítményekben is további dolgozókra van szükség. Ma már az is jellemző, hogy hazatérnek olyanok, akik korábban külföldre költöztek, mert az emelkedő magyarországi bérek kezdenek közelíteni a kinti alapszintű fizetésekhez – jegyezte meg a képviselő.