A valódi európai szolidaritás a V4-ek sajátja

A visegrádi négyek (V4) valódi európai szolidaritást felmutatva léptek fel az elmúlt három évben az illegális migráció ellen – hangsúlyozta Kovács Zoltán kormányszóvivő az M1 aktuális csatornán csütörtökön.

A kormányszóvivő a visegrádi együttműködés (Csehország, Szlovákia, Magyarország és Lengyelország), valamint Ausztria kormányfőinek csütörtöki budapesti tanácskozását értékelve azt mondta: a V4-ek között teljes az összhang, a többi közt abban is, hogy azt, ami az Európai Unió határain történik, meg kell állítani.

Kovács Zoltán a szerdán az Országgyűlés által elfogadott jogszabály-módosításokkal kapcsolatban azt mondta: az után a felhatalmazás után, amelyet legutóbb a parlamenti választáson kapott a kormány, nehéz azt mondani, hogy ne a magyar emberek érdekét és akaratát képviselnék mind az alaptörvény-módosítással, mind a Stop Soros törvénycsomaggal.

A kormányszóvivő kiemelte: a magyar kormány az elmúlt években – a migrációs válságtól függetlenül is – olyan intézkedéseket hozott, amelyek a változó világra, körülményekre reagálnak, a „valósághoz igazodnak”, kezelik az országot érintő helyzetet. Meglátása szerint az elmúlt három év intézkedéseiről is egytől egyig bebizonyosodott, hogy jó irányba tett és szükséges lépések voltak.

Kitért arra is, hogy a büntető törvénykönyvben bezárták a jogi kiskapukat az illegális migráció szervezői előtt. Azzal is foglalkozni kell azonban – tette hozzá –, hogy nemcsak illegálisan, hanem legálisan is ösztönzik a bevándorlást különböző szervezetek. Megjegyezte, hogy a magyar kormány több mint egymilliárd eurót költött a határok védelmére. A kormányszóvivő hangsúlyozta: már emiatt is indokolt, hogy az olyan szervezetekre, amelyek tevőlegesen támogatják a migrációt, adót vessenek ki.