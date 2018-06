Több tízezer idős bentlakásos ellátásáról gondoskodik az állam

Magyarországon 56 ezer idős ember bentlakásos ellátásáról gondoskodik az állam, részben önkormányzati, egyházi és civil fenntartású intézményeken keresztül: erre a célra évente 56 milliárd forint támogatást fordít a kormány – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szerdán Pécsen.

Fülöp Attila a pécsi katolikus egyházmegye fenntartásában, a baranyai megyeszékhelyen működő Szent Lőrinc Gondozóotthon új, 3000 négyzetméter alapterületű épületrészének alapkőletételi ünnepségén kiemelte, hogy a beruházást a kormány több mint egymilliárd forinttal támogatja. Udvardy György pécsi megyés püspök köszöntőjében hangsúlyozta: az egyház küldetése maga az ember, akinek méltósága, értéke van, legyen fiatal, idős vagy képességeiben meggyengült. Az egyház idősgondozási tevékenységével szeretne hozzájárulni az állami szerepvállaláshoz – közölte, hozzátéve, hogy az egyházmegye két – összesen mintegy 220 emberről gondoskodó – intézményébe évről évre többen jelentkeznek.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkára (MTI Fotó: Kovács Tamás)

A tervek szerint 2019 augusztusára megvalósuló beruházásról szólva Udvardy György kiemelte, hogy jelentősen bővül az intézmény alapterülete, és a lehető legjobb körülményeket igyekeznek biztosítani az ott lakók számára. Beszámolt arról is, hogy az új, háromemeletes épületrészben ezer adag étel elkészítésére alkalmas főzőkonyhát alakítanak ki, amely az egyházmegye fenntartásában működő iskolák tanulói is ellátja majd. A következő ütemben a Pécs nyugati határában található gondozóotthon meglévő épületének felújítását is tervezik – tette hozzá.

Az MTI-nek eljuttatott írásos összegzés szerint az új szárnyban a demenciában szenvedők ellátására specializált részeket is kialakítanak.