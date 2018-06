Tartalmas programokat kínálnak az Erzsébet-táborok

A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár elmondta, idén harmincezer gyerek vesz részt a nyári táborokban, és további hatvanezer a napközis táborokban. Zánkán és Fonyódligeten pedig mintegy háromezer határon túli gyermek nyaralhat

Novák Katalin azt mondta, az idei nyári szünet tizenegy hetes, a szülőknek pedig fejtörést okoz lefedni, tartalmas programokkal megtölteni ezt az időszakot. Az Erzsébet-táborokban a gyerekek értelmesen és szép helyeken tudják eltölteni az idejüket – tette hozzá. Az államtitkár kitért arra is, hogy 26 milliárd forintos támogatásból 2020-ra felújítják a zánkai és a fonyódligeti tábort.

Novák Katalin az M1 műsorában arról beszélt, hogy idén először – összesen tíz alkalommal – hétvégén a családok előtt is megnyitják a táborokat, ahol alkalmanként száz-száz család üdülhet ingyenesen. Idén az erdélyi Ivóban is nyílt egy tábor, ahová Magyarországról is mehetnek táborozni a gyerekek – közölte az államtitkár.