Orbán Viktor: A kommunizmus valódi arcát Gulágnak hívják

Felavatták a szovjet megszállás áldozatainak obeliszkjét Óbudán. Az emlékművel nem csak a Szovjetunióba hurcolt több mint nyolcszázezer ártatlan embernek, hanem a szovjet diktatúra minden magyar, anyaországi és határon túli áldozatának is emléket kívánnak állítani. Orbán Viktor miniszterelnök az eseményen mondott ünnepi beszédében úgy fogalmazott: ha a kommunizmus minden áldozatának a nevét ráírták volna az obeliszkre, akkor az a világ egyik legmagasabb emlékműve lenne.

Orbán Viktor miniszterelnök a fővárosi Gulág-emlékmű keddi avatásán, ünnepi beszédében elmondta: emlékezni kell azokra a katonákra, akiket minden ok nélkül, minden hivatalos egyezmény ellenére háborús bűnösként kezeltek; a hadifogolyként elkönyvelt civilekre, a férfiakra, nőkre, gyerekekre, akiket pusztán származásuk vagy nevük hangzása miatt, avagy csak néhány órás málenkij robotra vittek el.

Azért vagyunk itt – hangsúlyozta a miniszterelnök –, hogy emlékezzünk a vallatópincékre, az erőszakkal, kínzással kikényszerített vallomásokra, az előre megírt halálos ítéletekre, az előre kirótt 25 évekre.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Gulág-emlékmű avatásán Budapesten, a III. kerületi Árpád fejedelem útján 2018. június 19-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor kiemelte, hogy emlékeznünk kell a Gulág felé vezető hosszú útra is. „Az elosztótáborokra, majd a végtelennek tűnő utazásra a szovjet lágerek felé. Az állomásokra, ahol ezrek és ezrek tűntek el, még mielőtt eljutottak volna a pokolnak abba a bugyrába, ahol a fagy, az éhezés, a napi 10-14 órányi kemény fizikai munka, orvosi ellátás hiánya, az őrök brutalitása miatt a halálozási arány néha a nyolcvan százalékot is elérte”.

Európa a korszakalkotó eszmék, és világpusztító ideológiák hazája egyszerre – jelentette ki a miniszterelnök, aláhúzva, hogy az utóbbiak közül valamennyi – a nemzetiszocializmus, a nemzetközi kommunizmus és „a népeket gyarmati sorba terelő” modern imperializmus – tőlünk nyugatra ütötte föl először a fejét.

„Legyünk büszkék arra, hogy Magyarország olyan ország, amely sosem termelt ki elnyomó ideológiákat és sosem akart senkit gyarmati sorsra ítélni. A mi országunk a józan emberek országa, akik tudják, hogy a békesség, a szabadság, a függetlenség nem csak nekünk fontos, ezért tiszteljük és elismerjük más népek jogát is erre” – szögezte le Orbán Viktor.

Jottányit sem lehet engedni a szuverenitásunkból

A második világháború után megtanultuk, hogy Magyarország legértékesebb vagyona a szuverenitása – hangoztatta a miniszterelnök. „Deportáltak, elhurcoltak és kitelepítettek százezreivel fizettük meg a gyengeségünk, a függetlenségünk elvesztésének az árát” – fogalmazott a kormányfő, aki szerint Magyarország szuverenitásából azért nem lehet engedni jottányit sem, mert ”jól tudjuk, ha csak a kisujjunkat nyújtjuk is, már rögtön az egész karunkat vinni fogják”.

A Gulág-emlékmű egy olyan Magyarország megteremtését követeli – folytatta –, ahol nem történhetnek hasonló események, ezért minden életszerűtlen ideát, zavaros gondolatot, idegen érdeket szolgáló tervet a határokon kívül kell tartani.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy „a kommunista vezérek szobrai számos európai politikus fejében még most is állnak”, nem hajlandók tudomásul venni, hogy Európa egyesüléséhez Marx és Lenin szobrainak ledöntésén keresztül vezetett az út.

Emberarcú kommunista rendszer nem létezik – hívta fel a figyelmet – „a kommunizmus igazi arcát Gulágnak hívják”.