Fejleszteni kellene több területen is a magyar fürdőket

A szolgáltatások színvonalának növelése, az energetikai korszerűsítés és a digitalizáció az a három legjelentősebb terület, ahol fürdőinknek előre kell lépni a Magyar Fürdőszövetség szerint. Az ország összes fürdőjében szükség van kisebb-nagyobb fejlesztésre, a legtöbb létesítmény ugyanis évekkel ezelőtt, a Széchenyi-terv különböző szakaszaiban épült fel vagy újult meg.

A Magyar Fürdőszövetség szerint hazánkban jelenleg 224 olyan fürdő van, amely nemcsak egy helyi közösség kiszolgálására jött létre, hanem fontos turisztikai jelentőséggel is bír. A legutóbbi adatok szerint ezeket a fürdőket valamivel több, mint negyvenmillióan látogatták 2016-ban. A Magyar Fürdőszövetség ügyvezető elnöke a Summa műsorában úgy vélte, a jövőben nem a kínálat további szélesítésére, hanem a minőségi fejlesztésekre kell helyezni a hangsúlyt. Boros László Attila szerint ugyanis az élménynövelő beruházások fürdőink versenyképességét fokozzák.

Erős a nemzetközi verseny

Az ügyvezető elnök elmondta: erős nemzetközi verseny van a desztinációk között. Felgyorsult és egyre inkább fel fog gyorsulni a következő évtizedekben a vendégek mindennapi fogyasztása, illetve a pihenési szokások is változhatnak. Hozzátette: fontos, hogy a fürdőkben viszonylag ütemesen programozható szolgáltatásokat tudjanak nyújtani a vendégeknek, hogy akár folyamatosan találjanak maguknak új attrakciókat.

Előtérbe került a környezettudatosság

A színvonal emelése mellett elengedhetetlen a környezettudatosság növelése. Boros László Attila azt mondta: energetikai korszerűsítéssel csökkenthető lenne a fürdők ökológiai lábnyoma.

A szakember kifejtette: a hazai fürdők jellemzően az elfolyó termálvizek, az elhasznált, lefürdött termálvizek hőhasznosításában hatalmas eredményeket érnek el. Néhány ilyen projekt megvalósult már. Ehhez kapcsolódóan sok fürdőben remekül lehet a napenergiát hasznosítani, hiszen a legnagyobb energiára jellemzően akkor van szükség, amikor a leginkább rendelkezésre áll a napenergia – fogalmazott Boros László Attila. Véleménye szerint a geotermikus energia és a napenergia hasznosítása a fürdők számára hatalmas lehetőség.

A fürdőszövetség vezetője szerint erre azért is szükség volna, mert a legtöbb létesítmény jelenleg óriási rezsiköltséggel működik. Egy-egy komplex energetikai beruházással pedig jelentősen mérsékelhetők az üzemeltetési kiadások.

Jelentős megtakarítást lehetne elérni

Boros László Attila szerint egy jól eltalált energetikai beruházással ma már tíz-, de akár negyvenszázalékos megtakarítást is el lehet érni. Ezek jellemzően komplex energetikai projektek, tehát több elemből épülnek fel. Így a geotermikus energiahasznosításon kívül napenergia-hasznosítást is tartalmaznak, elsősorban villamosenergia-termelésre. De tartozhat ehhez egy világítási korszerűsítési elem vagy egy épületszigetelési, épületgépészeti, vagy épületfelügyeleti elem is – fogalmazott a szakember.

A technológiai forradalom a fürdőinket sem kerülheti el – tette hozzá a fürdőszövetség vezetője. Boros László Attila szerint a digitalizált megoldásokkal növelhető a hatékonyság, a felhasználói élmény és a környezettudatosság is.

A szakértő szerint a 95 százalékban önkormányzati és állami tulajdonú létesítményeket egy átfogó fejlesztési programmal lehetne megújítani. A támogatási lehetőségekről a kormánnyal jelenleg is folynak a tárgyalások.