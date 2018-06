BlogGÓL - Horti Gábor blogja

Nyugodjon le mindenki, jó lesz ez a vb!

Sikerült túlélni ezt is! De nem is akárhogyan! Eddig a világbajnokság nyitó mérkőzésein a nettó unalomról szóltak, merevre ásítozta magát a nép, abban bízva, a kezdő 90 perc után csak jobb jöhet! Ebbe most durván belevert az orosz-szaúdi összejövetel!