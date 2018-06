Félmilliónál több kilométert tekertek a Bringázz a munkába! tavaszi kampányában

Hatezer biciklis együttesen mintegy 600 ezer kilométert tekert a Bringázz a munkába! kampányban május 14. és június 11. között Magyarország egész területén - jelentették be a Magyar Kerékpárosklub kampányának zárórendezvényén pénteken Budapesten.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos ismertette, 27 millió forintot biztosítottak a Bringázz a munkába! megvalósításához. Megjegyezte, hogy a fővárosiak alig 3 százaléka jár dolgozni kerékpárral, a fővárosi önkormányzat ezt az arányt 10 százalékra szeretné növelni 2030-ra Budapesten. Élhetőbbé kell tenni a városokat, ennek érdekében ősszel újabb közös kampányt indítanak a tervek szerint – tette hozzá.

Közölte azt is: a fővárosi kerékpárút-fejlesztésekre több mint 10,5 milliárd forint áll rendelkezésre a következő években. A kormánybiztos véleménye szerint a kerékpározás népszerűsítését segítené, ha támogatnák a kerékpárral munkába járást, például a bérlet- vagy kilométer hozzájáruláshoz hasonlóan adómentes juttatás lenne a kerékpározás ösztönzése. További lehetőségnek nevezte azt is, ha az elektromos autókhoz hasonlóan az elektromos kerékpárok vásárlását is támogatná az állam.

Több ezer cég több ezer csapata versenyzett

Halász Áron, a Magyar Kerékpárosklub elnökhelyettese elmondta: idén – a négy év után újraindított – Bringázz a munkába! kampányban az öt legtöbbet bringázó város az együtt letekert munkanapok szerinti sorrendben Budapest, Debrecen, Székesfehérvár, Szeged és Győr lett. A kampányban 2150 cég vett részt, amelyek dolgozói 2375 csapatot alkotva versenyeztek. A kampányban résztvevők 10,5 millió kalóriát égettek el, a kerékpározással több mint 85 millió forintot takarítottak meg, és csaknem 95 tonna szén-dioxid-szennyezéstől kímélték meg a levegőt – ismertette. Hozzátette, hogy az idén a Bike Citizens applikáció letöltésével lehetett részt venni a kampányban, ezzel pontos adatokat nyertek, még a legnépszerűbb útvonalakról is.

Halász Áron elmondta: a magyar háztartásokban hétmillió kerékpár van, és a hasonló kampányokkal tervezik növelni a kerékpárosok arányát a közlekedésben, amihez pénzügyi ösztönzők is kellenek. A civil kezdeményezésként indult Bringázz a munkába! akció mellé állt nem csak az állam – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapesti Közlekedési Központ -, hanem számos cég is, így erdészetek, élelmiszergyártók támogatták. Ebből 4 millió forint értékű nyereményjátékot indítottak a résztvevők között, a nyereményeket a zárórendezvényen adták át.