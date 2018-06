Brüsszel tervezete egy bevándorláspárti költségvetés Hidvéghi szerint

A Brüsszel által előterjesztett tervezet egy bevándorláspárti költségvetés: az Európai Bizottság által előterjesztett javaslattal az igazi baj az, hogy miközben kevesebb forrás jut egy sor fontos területre, csak a migráció és a brüsszeli bürokrácia támogatása nem csökken – mondta pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Világosan kijelenthető, hogy ez a brüsszeli bizottsági tervezet egy bevándorláspárti költségvetés – összegzett Hidvéghi Balázs, hozzátéve: ez a javaslat káros és veszélyes, ellentétes a magyar és európai érdekekkel, ezért a Fidesz és a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja nem fogja támogatni azt. Kitért arra is: a következő uniós költségvetési ciklusban eleve kevesebb pénz áll majd rendelkezésre, hiszen Nagy-Britannia távozik az EU-ból a Brexit miatt. A Brexitért az elsődleges felelősség az Európai Bizottság elhibázott, túlterjeszkedő politikáját terheli – értékelt Hidvéghi.

Hidvéghi Balázs (MTI-fotó: Kallos Bea)

A Soros-javaslat itt is visszaköszön

Hozzátette: a bizottság bevándorláspárti költségvetésében visszaköszön az a Soros-javaslat is, amiben 30 milliárd eurós Marshall-tervet szorgalmazott Afrika és a migráció támogatására. A brüsszeli javaslat „Migráció és határmenedzsment” fejezete pedig 35 milliárd eurót tartalmaz, ami nagyjából megfelel a Soros-javaslatnak. További eurómilliárdokat akarnak költeni a kohéziós és szociális forrásokból a már az unióban lévő migránsok integrálására – jegyezte meg.

A jövő évi költségvetésünk a biztonságos növekedésé

A kommunikációs igazgató kérdésre azt mondta: a biztonságos növekedés költségvetése a jövő évi, de látható, hogy az unió gazdasági helyzete és a világgazdasági helyzet is ingatag, ezért indokolt az óvatosság, ezért emelték a tartalékot. A bevándorlás veszélyezteti Európát, és ha ez még gazdasági válsággal párosulna, az komoly veszélyt jelenthet az egész unió számára – tette hozzá. További felvetésre beszélt arról is, hogy a magyar gazdaság jól teljesít, megalapozott 4,1 százalék feletti növekedéssel számolni a költségvetés tervezetében. Az oktatásra tervezett plusz 15 milliárd forintról, amelyet egyes szakértők kevesellnek, azt mondta, több szakértői számítás létezhet. Több jut oktatásra és a hozzá kapcsolódó egyéb területekre is, közte innovációra és kutatásra-fejlesztésre – jelezte.

Semjén Zsolt kormányfőhelyettes kanadai vadászatairól azt mondta: róla köztudott, hogy vadász, az Országos Vadászati Védegylet elnöke, aki magánemberként, a szabadidejében vesz részt ezeken a vadászatokon, amelyet magánügynek tekintenek.

Az Aquarius egy Soros-hajó?

Az Aquarius migránshajó egy Soros-hajó – jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs kiemelte: nem ez az egy ilyen hajó működött az elmúlt időszakban, iparszerűen zajlik évek óta az a gyakorlat, hogy a Soros-hálózat hajói kvázi együttműködve az embercsempészekkel szállítják át Európába az emberek tömegeit. Ma már azt is tudjuk, hogy az átszállított emberek nagy többsége nem jogosult a menekültstátuszra, nem menekültekről van szó, hanem gazdasági bevándorlókról – hívta fel a figyelmet, rámutatva: a Soros-hálózat ezzel a tevékenységgel a gazdasági bevándorlást segíti.

Illegális bevándorlók az SOS Mediterranee és az Orvosok Határok Nélkül nevű nem kormányzati szervezetek által fenntartott Aquarius hajó fedélzetén (MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)

Hidvéghi Balázs példátlannak nevezte, hogy két szövetséges nyugati állam, Franciaország és Olaszország között ilyen tartalmú és hangnemű vita alakuljon ki az esettel összefüggésben. Egészen komoly, korábban nem látott feszültség alakult ki az Európai Unióban, a Földközi-tenger térségében a migráció és a Soros-hálózat tevékenysége nyomán – értékelt. A kommunikációs igazgató a közelgő uniós csúcs kapcsán hangsúlyozta: egészen világossá kell tenni, hogy a migrációt nem lehet ráerőltetni az unió államaira, a bevándorlás kérdése nemzeti hatáskör kell, hogy maradjon.

Magyarország ellenzi a brüsszeli javaslatot

Ellenezni kell minden olyan brüsszeli javaslatot, amely ezt kötelezővé tenné, és amely a bevándorlást, mint emberi jogot akarja elfogadtatni az unió tagállamaival. Ez elfogadhatatlan és veszélyes, szembe megy a magyar és az európai érdekekkel egyaránt – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.