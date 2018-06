Adatbázist készítettek az ’56-os megtorlóperekről

Hatvan évvel ezelőtt, 1958. június 15-én mondták ki Nagy Imre halálos ítéletét. A volt miniszterelnök és társai ellen indított per volt az ’56-os forradalom utáni megtorlás egyik legismertebb koncepciós eljárása.

A forradalom utáni években összesen 126 kivégzéssel járó pert indítottak a Kádár-rendszerben, és 231 ember végeztek ki. A Nemzeti Emlékezet Bizottság az ’56-os forradalom utáni megtorlóperek adatbázisát készítette most el. Ez nemcsak az áldozatokat mutatja be, hanem azokat is, akik meghozták vagy közreműködtek a halálos ítéletek kimondásában: így például nyomozókat, ügyészeket és népbírókat is.

Az adatbázist a Kúriával és a Legfőbb Ügyészséggel együttműködve hozták létre. Polt Péter, legfőbb ügyész úgy fogalmazott: a Kádár-rendszer igazságszolgáltatási rendszere nem kiküszöbölte, hanem megteremtette az igazságtalanságot.

„Tudnunk kell hogyan működött a diktatúra”

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt: a rendszerváltás után elmaradt a felelősségre vonás, és ha volt is számonkérés, az többnyire felemásra sikerült, holott szükség van arra, hogy tudjuk, hogyan működött a diktatúra. Az 1956 utáni megtorlóperek adatbázisa bárki számára elérhető, a perek56.hu internetes oldalon.