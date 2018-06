Továbbra sem kímélik a viharok az országot

Még mindig bőven ad munkát az időjárás a tűzoltóknak. Az éjjel felhőszakadás volt Győrnél, lábszárközépig érő víz hömpölygött a városban, beáztak a pincék, egy tucat autónak a rendszámtábláját elvitte az ár. Napközben is szinte országszerte esett, a Balatonnál ráadásul óriási szél tombolt – közölte az M1 Híradója.

Győrben a gyalogosok és az autósok közlekedését is megnehezítette a nagy mennyiségű csapadék. A városban volt olyan kereszteződés, amely pillanatok alatt változott át medencévé, az útburkolati jeleket és az útpadkát sem lehetett látni, csak egy egybefüggő vízfelületet. Többen még a rendszámukat is elhagyták a viharban.

Pincéket öntött el az esővíz. A győri kórház alagsorában is 30-40 cm magasan állt a víz. A tűzoltókat még másnap is több helyre hívták.

Áramkimaradásokat is okozott a vihar

De nemcsak Győrben dolgoztak még csütörtökön is a kárelhárításokon a tűzoltók, hanem például Bács-Kiskun megyében is. A kedd esti vihar faágakat szakított le, fákat döntött ki, és áramkimaradásokat is okozott a megyében és az egész Dél-Alföldön. Szerda este körülbelül még százezer embernél szünetelt az áramszolgáltatás a különböző üzemzavarok miatt. Az áramszolgáltatás csütörtök délutánra a legtöbb helyen helyreállt.

Heves esőzés és viharos erejű szél

A Veszprém megyei Devecserben folyamatosan dolgoznak a tűzoltók és a lakosok, ugyanis a háztetők többsége még mindig fedetlen a két nappal ezelőtti jégeső miatt. Csütörtökön pedig újabb vihar vonult át a városon. Több mint 50 milliméter csapadék esett egy nap alatt.

Cegléden például annyi eső esett, hogy az autók itt is tengelyig érő vízben közlekedtek az utakon.

A Balatont és környékét sem kímélte a rossz idő. A tópart szinte kihalt. De nem az eső jelenti a legnagyobb problémát, hanem a szél, ezért a Balaton egész területén másodfokú vészjelzés van érvényben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közleménye szerint a következő napokban is többnyire borús, csapadékos idő várható.