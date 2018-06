IKSZ: A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület is bevándorlást támogató szervezet

A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület is bevándorlást támogató szervezet - hangoztatta az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) külügyekért felelős alelnöke csütörtökön Budapesten, mielőtt Bevándorlást támogató szervezet feliratú piros matricát ragasztott az egyesület fővárosi irodájának bejáratához.

Tisóczki Flóra arról beszélt, hogy az ilyen szervezetek ellen fel kell lépni, hiszen ezek a bevándorlást támogatják. A Soros György által támogatott szervezetek azon dolgoznak, hogy a magyar emberek akaratával szembemenve Magyarországra hozzák a migránsokat. Fontos, hogy erre magyar emberek figyelmét felhívjuk – mondta.

Kiemelte, az illegális migráció szervezését büntethetővé kell tenni, az alaptörvény módosítása és a „Stop Soros” törvényjavaslat is azt szolgálja, hogy Magyarország biztonságát garantálni lehessen. Felháborítónak nevezte, hogy az egyesület egyik vezetője korábban úgy nyilatkozott: a bevándorlás azért is jó, mert mindenhonnan olyanok érkeznek, akik eleve „jobbak, mint a hazai népesség”. Tisóczki Flóra kitért arra is, hogy az egyesületénél dolgozott korábban Szél Bernadett, az LMP társelnök-frakcióvezetője.

Közölte, hogy az akciót – amelynek kezdeteként Hollik István, a Fidesz-KDNP-frakciószövetség szóvivője hétfőn szintén egy Bevándorlást támogató szervezet feliratú piros matricát ragasztott annak a háznak a bejáratára, amelyben az Amnesty International irodája található – folytatják.