Nyárindító gyermekfesztiválra várja vendégeit a Simonpusztai Lovaspark

Első alkalommal rendezik meg a Simonpusztai Nyárindító Gyermekfesztivált, amelynek középpontjában a nemzeti lovas hagyományok ápolása, a magyar történelmi örökség bemutatása, és a lovaglás, mint fejlesztő, tanító és nevelő eszköz áll. A Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesült tanévzáró rendezvényét az Érd melletti Simonpusztai Lovasparkban rendezik meg.

A lovasparkban működő egyesület megalakulásakor azt a célt tűzte ki, hogy az ország lehető legtöbb iskolájába eljuttassa a ló és a lovaglás szeretetét, a magyar lovas hagyományok ápolását közvetítő filozófiát. A nyárindító gyermekfesztivállal is ezt a törekvést szeretnék erősíteni, hiszen egész napos programmal várják a gyermekeket és családokat. A programok minden eleme a lovagláshoz, a lovassportokhoz, illetve a történelmi örökséghez kapcsolódnak. Az egyszerre tanító és szórakoztató, gyerekek és szülők számára is tartalmas időtöltést kínáló fesztivált június 16-án rendezik meg.

A rendezvényre való belépés ingyenes, szombaton 11 órától várják a szervezők az érdeklődőket. Hagyományos lovasíjász bemutató, díjugratás, huszárfelvonulás és több színes program várja a vendégeket egész nap.

A Simonpusztai Lovaspark fedett csarnoka (MTI-fotó: Mohai Balázs)

A Magyar Honvédség különleges díszelgő alakulata ad elő látványos műsort, illetve hatástalanított fegyvereket is meg lehet tekintetni a toborzó sátorban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesülete tonfa- és tollaslabda-bemutatóval is készül. Izgalmasnak ígérkezik a Honvédelmi Sportszövetség szimulátor játéka és az emelőkosaras autóval érkező tűzoltók műsora is – közölték a szervezők.

Délután négytől hatig ingyenes lovaglási lehetőséget is biztosítanak a látogatóknak, továbbá egész nap légvár, íjászkodás, délután kettőig pedig tollaslabdázás várja a látogatókat.

A fesztivált a Nemzeti Lovas Színház Mátyás, az igazságos című családi rockoperájának bemutatójával zárják. A látványos lovas produkció este hét órakor kezdődik.

A programokról ide kattintva részletesen tájékozódhat.