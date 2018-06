Több északkeleti járásra már másodfokú riasztást is kiadott a heves zivatarok veszélye miatt kedd délután a meteorológiai szolgálat – az érintett területeken már a következő órákban olyan heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket károkozó szél, nagyméretű jég kísérhet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: délután helyenként (elsősorban északkeleten és északnyugaton) alakulhatnak ki zivatarok. Késő délutántól, kora estétől nyugat, délnyugat felől zivatarrendszer lép az ország légterébe, amely kelet, északkelet felé halad, és éjszaka átvonul az országon. A heves zivatarokat – akár nagyobb területen – károkozó (óránkénti 90-100 kilométeresnél is erősebb) szélroham, nagy méretű (2-5 centiméteres, kis eséllyel annál is nagyobb) jég kísérheti. Felhőszakadás is valószínű, amelynek során rövid idő alatt 30 milliméternyi, néhol 50 milliméternél is több eső eshet.

Zivatarfelhők Nagykanizsa felett – képünk illusztráció (MTI Fotó: Varga György)

Heves zivatarok veszélye miatt a nap folyamán Budapesten, Pest megyében, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében adhatnak ki másodfokú (narancs) riasztásokat. Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Emellett Budapesten és Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Kiemelték továbbá, hogy az ország déli felén kedden 25-26 Celsius-fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Tolna megyében a hőség miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Az országban a legmagasabb hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul (északkeleten lesz kevésbé meleg). Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. A meteorológiai szolgálat azt írta: szerdára megszűnik a kánikula, de viharos széllel és jégesővel kísért heves zivatarok és felhőszakadás továbbra is várható.