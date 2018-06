Varjúterror Debrecenben

Másfélszeresére nőtt a Debrecenben fészkelő dolmányos varjak száma az elmúlt öt év alatt, és a városi környezethez hozzászokott madarak egyre több problémát okoznak – hangzott el a Kossuth Rádió Közelről című adásában.

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke már tíz éve figyeli meg a városban található dolmányos varjakat. Minden utcát, parkot ellenőriztek 15 önkéntes segítségével. A pontos helyszín mellett feljegyezték az élőhely-kategóriát (magányos fa, fasor, park, erdőfolt), valamint a fa-, illetve a fészek magasságát.

A város dolmányosvarjú-állománya elérte a város eltartóképességének határát – ismertette az eredményeket Kövér László, a Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék adjunktusa.

Idén, öt év kihagyás után készítettek újra fészekleltárt Debrecenben. Számuk évről évre folyamatosan emelkedett, és az öt évvel korábbi adatokhoz képest a növekedés másfélszeres volt – tette hozzá. Bizonyos területeken, például az északi városrészben meglepően nagymértékű, 2-4-szeres növekedést tapasztaltak, ugyanakkor két ponton a belvárosban hanyatlás volt megfigyelhető.

A városi környezethez való hozzászokás eredménye, hogy egyre jobban elszemtelenednek a madarak, amely a hangoskodásban, a táplálékszerzésben és agresszív viselkedésükben nyilvánul meg.

Ez általában június elején, a költési időszakban figyelhető meg, amikor nemcsak a házi kedvencekre, hanem óvódásokra és járókelőkre is lecsaptak a varjak. Több bejelentés is érkezett a rendőrségre is ez ügyben – hangzott el az adásban.

Kövér László elmondta, hogy a városban igény mutatkozna az állomány ritkítására. Ez nem egyszerű, ugyanis a városon belül mérget nem lehet elhelyezni, és a lőfegyverrel sem szabad kilőni a madarakat.

A Debreceni Egyetem munkatársai most élve elfogó csapdákkal próbálkoznak, hogy költési időszak után, valamint télvíz idején a város különböző pontjain befogják a dolmányos varjakat.

Az adásban elhangzott, hogy a varjak elszaporodása több nyugat-európai városban, így Bécsben is nagy problémát jelent. Számuk a galambokéval vetekszik, a könnyen megszerezhető táplálék miatt költöznek be a városba.