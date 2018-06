Napi csapadékrekord dőlt meg a Bükkben: vasárnap délután a hegyvidéken kialakult heves zivatarban is hullhatott néhol 50 milliméternél több csapadék, majd az éjszakai, órákon át tartó felhőszakadásból 100 milliméternél is több eső esett a Bükk egyes részein – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a honlapján; többfelé további felhőszakadásra, zivatarokra, néhány megyében hőségre is figyelmeztetnek.