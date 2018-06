Magyar győzelmek a V4-távlovagló versenyen

Két távon is magyar győzelem született a solti nemzetközi távlovas versenyen. 10 nemzet több mint 100 lovasa indult a Révbéri Lovascentrumban rendezett megmérettetésen. A díjakat Szilágyi Péter helyettes államtitkár adta át, aki a rendezvényen elmondta: számos nemzet részvételével zajló megmérettetés erősíti a V4-es összefogást is.

Ausztriából, Törökországból, Irakból, Kínából és a V4 országokból – 10 nemzet több, mint 100 lovasa állt rajthoz a solti nemzetközi távlovagló és távhajtó versenyen. A 20, 40, 80, 120 és 160 kilométeres távokat egy napon belül kellett teljesítenie a versenyzőknek. A lovaknak sem volt egyszerű, őket hűteni kellett, hiszen a meleg megterhelte az állatokat.





A nagyrészt kötött talajú, sík vidéken zajló versenyen a lónak és hajtónak együtt kellett dolgozni a minél jobb eredményért. Ez Tóth Jánosnak sikerült is, hiszen a 160 kilométeres távot ő nyerte egy osztrák és egy szlovák versenyző előtt. A szervezők szerint a verseny leginkább az arab lovak sportja, mivel ezek a fajták képesek teljesíteni a maratoni távokat. A 102 fős létszám miatt is egyedülálló ez a megmérettetés Magyarországon, amely egyben minősítő verseny is. Az adott távokat teljesítőknek lehetőségük van Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon is részt venni.

A V4-es összefogást is erősíti a megmérettetés – ezt már Szilágyi Péter helyettes államtitkár mondta a rendezvényen. Hozzátette: a magyar lovasok pedig ismét bizonyították, hogy lovas nemzet a miénk.

Végül két távon is magyar győzelem született a solti nemzetközi távlovas versenyen. Tóth Jánoson kívül nyolcvan kilométeren junior kategóriában Mihók Orchidea ért be elsőként a célba. A díjakat Szilágyi Péter adta át a versenyzőknek.