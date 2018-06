A jövő héten is folytatódik a változékony, meleg idő

A következő napokban is folytatódik a változékony, meleg időjárás; többször várható zápor, akár heves zivatar, de marad a meleg: a hét elején 34 fok is lehet, a hétvégére is csak pár fokkal mérséklődik a meleg – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.