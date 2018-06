Porosz példa alapján, osztrák rendeletre érettségiztek először a magyar ifjak

Csütörtökön megkezdődtek és a hónap végéig be is fejeződnek az idei érettségi szóbeli számadásai. A magyar diákoknak mintegy 170 éve van lehetőségük ezzel a vizsgával zárni a középiskolás éveket – volt olyan időszak, amikor az alapvizsga egyenesen a felsőoktatásba repítette a sikerrel maturálót, de volt olyan is, hogy még osztályzat sem járt érte.