Fidesz–KDNP: A „Soros-hálózat” nagyobb fokozatba kapcsolt

A „Soros-hálózat” nagyobb fokozatba kapcsolta a migránsok betelepítését célzó programokat: a Soros György által finanszírozott Amnesty International globális migránsbefogadó kampányt indított, a szervezet kilenc pontba foglalta össze, hogy szerinte mit is kellene tenni a migránsok gyorsabb befogadásáért; a szervezetben úgy gondolják, mindenkit be kellene engedni, úgy vélik, a migráció alapjog, és szerintük fel kellene gyorsítani a betelepítési programokat és a családegyesítést is – mondta a kormánypártok nevében nyilatkozó Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője szerdán Budapesten a közmédiának.