Programok a diákok műszaki és természettudományos képességeinek fejlesztésére

Több európai és magyar program is indult azért, hogy felkeltse a diákok érdeklődését a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI- vagy STEM-) pályák iránt és fejlessze kompetenciájukat: a „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” című projekt részeként az iskolákban tanórai vagy tanórán kívüli, általános pályaorientációs programokat tartanak az általános és középiskolákban – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Bangóné Borbély Ildikó, Molnár Gyula és Tóth Bertalan MSZP-s képviselők írásbeli kérdésére válaszolva.

A Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése című projekt keretében vissza nem térítendő támogatásra pályázhattak olyan szervezetek, amelyek céljai közé tartozik a természettudományos ismeretterjesztés, természettudományos oktatás-képzés. Kitért arra is: hazai finanszírozású a pályaorientációt és a MTMI-kompetenciákat, készségeket támogató program az Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a tudományhoz című alprogram. Az alprogram célja a középfokú iskolai oktatásban részt vevő természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása úgy, hogy mentori támogatással kipróbálhassák magukat egyéni és csoportos kutatásokban is.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára (MTI Fotó: Mónus Márton)

Az ország digitális oktatási stratégiája céljainak megvalósításához járul hozzá a Digitális környezet a köznevelésben című projekt – tudatta Rétvári Bence. Úgy folytatta: ebben olyan digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő mintaprogramokat valósítsanak meg, amelyek kifejezetten a természettudományos megismerés kompetenciafejlesztésére épülnek. Ezek a programok hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több tanuló kedvelje meg a természettudományos tárgyakat és akarjon továbbtanulni matematikai, természettudományos, műszaki vagy informatikai irányban.

Az államtitkár jelezte: a kormány továbbra is támogatja, hogy a digitális pedagógia ne csak a tanórákon, hanem egyéb tanulási formákban is megjelenjen. Ezt támasztják alá a különböző állami támogatással megrendezett versenyek, mint például az informatikai OKTV, a World Robot Olympiad és a First Lego League. A Digitális témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A Fenntarthatósági témahét a fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés, természettudományos és technikai ismeretek, tudatosság, kompetencia fejlesztésének céljával jött létre – olvasható Rétvári Bence válaszában.