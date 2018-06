„Bezzeg-országok” is érdeklődnek a magyar pénzügyi oktatási módszer iránt

A pénzügyi tudatosság területén nem állunk jól, viszont annak oktatásában ért el kiemelkedő sikereket az OTP Fáy András Alapítvány OK Központja. A 2-12. évfolyamos gyerekekre szabott program hatalmas népszerűségnek örvend itthon és külföldön is. A hagyományos oktatási módszerekkel szakító, élményalapú képzési módszer iránt többek között Finnországból, Malajziából és Szingapúrból is érdeklődnek.