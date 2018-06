„Ha nem jó, akkor nem eszed meg, ha jó, akkor még kapsz!” – mondja Magyarország legkedvesebb konyhás nénije

Irma néni az M1 Ma Reggel című műsorában elmondta, napi négy órában dolgozik az Érdligeti Általános Iskola menzáján, így ebédidőben mindig ott van a gyerekekkel. Sőt, a szülőkkel is, hiszen közülük is többen oda járnak ebédelni. Beszélt arról is, hogy már negyven éve dolgozik menzán, azóta, hogy kislánya megkezdte az első osztályt az általános iskolában.