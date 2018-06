A magyar V4-elnökség lezárásaként rendezik meg a VéNégy fesztivált

A magyar V4-es elnökség átadása alkalmából június 29-én ünnepi díszelőadással kezdődik a váci VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó, amelyen július 5. és 8. között változatos kulturális programok várják a közönséget.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a fesztivál fővédnöke a rendezvényről tartott keddi budapesti sajtótájékoztatón az esemény jelentőségéről szólva kiemelte, hogy a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó a visegrádi négyek együttműködésére irányítja a figyelmet. Mint hangsúlyozta, az európai kultúra megmentése szempontjából is kulcsfontosságú, hogy a visegrádi négyek egymást megismerjék, tiszteljék és egymás kultúráját, öntudatát erősítsék.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára (MTI Fotó: Balogh Zoltán)

Vác és környéke országgyűlési képviselőjeként kiemelte, hogy a térség kulturális színfoltja a fesztivál. Kiemelte: a fesztiválok támogatását megháromszorozták, míg 2016-ban 250 millió, az idén már 750 millió forintot tett ki az erre a célra fordítható összeg, a korábbi 26-ról 58-ra emelkedett a támogatott rendezvények száma. Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a fesztivál a fiatalokat is megszólítja és számos program a családoknak szól. Hozzátette: fontos megismerni egymás kultúráját, mert akkor várhatjuk el, hogy elfogadják, megértsék és tiszteljék a mi kultúránkat, ha mi is ezt tesszük másokéval.

Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkára, miután átvette a kinevezési okmányt Áder János köztársasági elnöktől (hátul) az Országház Vadásztermében 2018. május 22-én (MTI Fotó: Kovács Tamás)

Az immár hatodik alkalommal megrendezett fesztivál június 29-én közép-európai cirkuszművészeti kavalkáddal veszi kezdetét – mondta Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház és a fesztivál igazgatója. Elmondta: a Duna-parti helyszínen július 5. és 8. között minden nap kora délutántól hajnalig kulturális programok várják a közönséget. A színházi sátorban cseh, lengyel, szlovák és magyar produkciók láthatók. A fesztiválon a V4-es országokból érkező zenekarok lépnek fel, a koncertek között pedig egy ukrán utcaszínházi társulat, a Jaroszlav Fedorisin vezette lvivi Vasárnap Színház műsora látható.

Hozzátette: a fesztiválon június 25. és július 8. között Jaroszlav Fedorisin vezetésével a négy ország művészeinek workshopot rendeznek, az ennek nyomán létrejövő produkciót a rendezvény zárásaként mutatják be. A június 29-i hivatalos nyitóeseményt követően július 5-én nyílik a Duna-parti helyszín kortárs mozgásszínházi produkciókkal és a prágai Svandovo Színház Sírj, bébi, sírj! című előadásával. A rendezvényen látható továbbá a lengyelországi CHOREA Színház Hamlet esettanulmánya és a szlovákiai Colorato Színház Szeget szeggel című előadása is.

Lukács László énekes, basszusgitáros, Sidlovics Gábor gitáros és Fejes Tamás dobos (b-j) a Tankcsapda együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2017. április 28-án (MTI Fotó: Mohai Balázs)

A fesztiválon fellép mások mellett a Bëlga, a Punnany Massif, a Tankcsapda, az Ivan and the Parazol, a Vad Fruttik, a Kiscsillag és a Quimby. A sajtótájékoztatón az idei fesztivál programjainak ismertetése mellett bemutatták a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó elmúlt öt évéről szóló kiadványt is. Varju Krisztina Dóra Magyarország V4 elnökségének lebonyolításáért felelős miniszteri biztos kiemelte: a magyar V4 elnökség az elmúlt egy évben igyekezett azokat a kezdeményezéseket támogatni, amelyek az ifjúságot szólították meg, a kreativitást helyezték előtérbe. Ebbe a sorba illeszkedik a VéNégy fesztivál, amely a Nemzetközi Visegrádi Alapnak is kiemelt programja.