Varga: Trianon terhét akkor tudjuk levetni, ha hiszünk a magyarság jövőjében

Trianon terhét akkor tudjuk levetni magunkról, ha hiszünk a magyarság jövőjében – jelentette ki Varga Mihály a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, a főváros III. kerületében tartott megemlékezésen.

Továbbra is erősíteni kell a magyarság nemzeti összetartozását, és külső, idegen nyomás hatására sem engedhetünk hazánk és a magyarság érdekeiből – fogalmazott Varga Mihály. A pénzügyminiszter emlékeztetett: 1920. június 4-én a történelmi Magyarország területét és népességét feldarabolták, így elveszett az ország területének kétharmada, az országhatáron kívül rekedt és kisebbségi létbe került több mint 3 millió 300 ezer magyar, ahogyan a gazdasági veszteségek is óriásiak voltak, az ipar 38, a nemzeti jövedelem 67 százalékától lettünk megfosztva – emlékeztetett Varga Mihály, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy Európában nincs még egy nemzet, amely akkora veszteségeket szenvedett volna el, mint mi.

Kiemelte, az elmúlt évtizedek bizonyították, hogy az egységes magyar nemzet államhatárok feletti összetartozása a mában is valóság, a magyar nemzet önazonosságának alapja. A nemzeti gondolatot a kormány egy percig sem tévesztette szem elől, akkor sem, amikor a legmélyebb válságból kellett kimenteni Magyarországot – fogalmazott Varga Mihály.

Mint mondta, a magyar történelem rótta ránk a feladatot, hogy szorgalmas munkával mi kössük ismét össze egybetartozó nemzetünket, támogassuk egymást, figyeljünk a közös előrejutásra.